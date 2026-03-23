OnePlus уходит из США и Европы и выпускает Nord 6 в стиле «Наруто»

Инсайдер Yogesh Brar сообщил, что OnePlus прекращает работу на рынках США, Европы и Великобритании. В Китае бренд продолжит работу в прежнем режиме, в Индии сосредоточится на бюджетных и среднебюджетных устройствах.

Это фактически означает конец OnePlus в его первоначальном виде: бренд прославился именно флагманами по доступным ценам — так называемыми «убийцами флагманов». Уход с западных рынков противоречит концепции напрямую.

В январе генеральный директор Robin Liu уже опровергал слухи о закрытии, заявив, что операции OnePlus India продолжатся в штатном режиме. Официального комментария по последним данным пока не поступало.

На этом фоне компания готовит анонс OnePlus Nord 6 на первой неделе апреля в Индии. На странице сервисного обслуживания сайта OnePlus India обнаружилось упоминание Nord 6 Naruto Limited Edition — аниме-версии смартфона. Предположительно, она выйдет одновременно с базовой моделью в специальной упаковке с тематическим оформлением. Для серии Nord это второй подобный опыт: в 2021 году выходил Nord 2 Pac-Man Edition.