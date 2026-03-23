OnePlus уходит из США и Европы и выпускает Nord 6 в стиле «Наруто»

OnePlus сворачивает бизнес на западных рынках.
Редакция The GEEK сегодня в 11:33

Инсайдер Yogesh Brar сообщил, что OnePlus прекращает работу на рынках США, Европы и Великобритании. В Китае бренд продолжит работу в прежнем режиме, в Индии сосредоточится на бюджетных и среднебюджетных устройствах.

Это фактически означает конец OnePlus в его первоначальном виде: бренд прославился именно флагманами по доступным ценам — так называемыми «убийцами флагманов». Уход с западных рынков противоречит концепции напрямую.

«Убийцу флагманов» убили: OnePlus больше не самостоятельный бренд

В январе генеральный директор Robin Liu уже опровергал слухи о закрытии, заявив, что операции OnePlus India продолжатся в штатном режиме. Официального комментария по последним данным пока не поступало.

На этом фоне компания готовит анонс OnePlus Nord 6 на первой неделе апреля в Индии. На странице сервисного обслуживания сайта OnePlus India обнаружилось упоминание Nord 6 Naruto Limited Edition — аниме-версии смартфона. Предположительно, она выйдет одновременно с базовой моделью в специальной упаковке с тематическим оформлением. Для серии Nord это второй подобный опыт: в 2021 году выходил Nord 2 Pac-Man Edition.

OnePlus Watch 4 засветились в сертификационной базе — анонс близко
Грядущие часы OnePlus получат тот же экран и тот же чип, что и предшественник.
OnePlus 15T показали до анонса вместе с новой магнитной линейкой
Компактный корпус и мощная начинка.
OPPO, OnePlus, Vivo и iQOO повышают цены на смартфоны
Причина очевидна — кризис на рынке памяти.
Новые наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro представят уже 19 март
Они получат улучшенное шумоподавление, поддержку Hi-Res аудио и обновлённый дизайн.
OnePlus может представить Nord CE 6 уже в апреле

OnePlus обновила OnePlus 15 и 13s до OxygenOS 16

OnePlus 16 оснастят эксклюзивным Snapdragon и камерой на 200 М

Компактный OnePlus 15T показали официально, но ждать его в России не стоит

В сети появился первый реальный снимок OnePlus 15T

Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

OnePlus 16 может стать самым мощным смартфоном бренда

«Убийцу флагманов» убили: OnePlus больше не самостоятельный бренд

Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

OnePlus официально вернулась в Россию с тремя новыми устройствами

Продажи глобального OnePlus 15R стартовали на AliExpress

Представлены OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V — среднебюджетники с батареями на 9000 мАч

AnTuTu назвал самые мощные смартфоны конца 2025 года

OnePlus готовит смартфон с аккумулятором на 9000 мА·ч

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

