OnePlus Watch 4 засветились в сертификационной базе — анонс близко

Грядущие часы OnePlus получат тот же экран и тот же чип, что и предшественник.
Редакция The GEEK вчера в 23:45

OnePlus Watch 4 появились в базе EMVCo — сертификация для бесконтактных платежей, в которой устройства обычно регистрируются незадолго до анонса. Инсайдер Sudhanshu Ambhore обнаружил сразу два модельных номера: XL905 и XL907. Что именно разделяет эти варианты, пока неизвестно, но не исключено появление нескольких версий или размеров.

Характеристики выглядят знакомо. Часы сохранят процессор Snapdragon W5 Gen 1 из прошлого поколения — чип 2022 года, который Qualcomm уже успела заменить серией W5 Gen 2, представленной в августе 2025-го. Экран тоже не меняется: LTPO AMOLED-панель диагональю 1,5 дюйма с разрешением 466 × 466 пикселей. Корпус при этом немного подрастёт — до 47 мм.

Ёмкость батареи составит 646 мАч — примерно столько же, сколько в Watch 3. Зато по защите часы должны прибавить: заявлен рейтинг IP69, что означает устойчивость к направленным струям воды под высоким давлением.

По программной части данные расходятся: в одной утечке фигурирует Wear OS 5, сертификационный листинг указывает на Wear OS 6. Второй вариант выглядит более вероятным.

В целом OnePlus Watch 4 складываются в аккуратное, но не амбициозное обновление.

