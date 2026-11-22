На Metacritic развернулась настоящая война оценок между поклонниками Grand Theft Auto VI и The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Пользователи массово выставляют играм минимальные баллы, пытаясь повлиять на их рейтинги.

Как сообщает Push Square, GTA VI получила от профессиональных критиков 99 баллов из 100, повторив исторический рекорд оригинальной The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Однако пользовательская оценка игры Rockstar опускалась до 5,4 балла из 10.

Среди негативных отзывов встречаются жалобы на ограничение в 30 кадров в секунду, сюжет и изменения игрового процесса. При этом некоторые пользователи ставят нули без развёрнутых объяснений.

Вскоре аналогичная атака началась против ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2. Его пользовательский рейтинг снизился с 9,6 до 8,9 балла. Некоторые авторы отрицательных отзывов прямо упоминают GTA VI.

Интересно, что независимый пользователь Reddit проанализировал почти 14 тысяч профилей с негативными отзывами на обе игры. Выяснилось, что около 63% пользователей, оставивших отрицательные рецензии на Zelda, поставили GTA VI от 8 до 10 баллов.

При этом большинство авторов негативных отзывов на GTA VI вообще не оценивали Zelda. Таким образом, обвинять исключительно поклонников Nintendo в занижении рейтинга Rockstar нет оснований.

На PlayStation Store, где для выставления оценки необходимо приобрести игру, GTA VI получила значительно более высокий рейтинг: 4,84 из 5 звёзд на основе примерно 170 тысяч оценок.