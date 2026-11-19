Google объявила о новых требованиях к Android-приложениям, которые вступят в силу в апреле 2027 года. Разработчиков обяжут адаптировать интерфейсы под складные смартфоны.

Приложения должны будут использовать всю доступную площадь экрана без чёрных полос по бокам и сохранять своё состояние при складывании устройства. Например, открытая страница, введённый текст или воспроизводимое видео не должны сбрасываться при переходе с внешнего дисплея на внутренний.

Также потребуется поддержка многооконного режима и изменения размеров окон. Для публикации в Google Play разработчики должны будут добавить минимум три скриншота приложения на складном устройстве.

За несоблюдение требований Google сможет запретить публикацию новых версий и ограничить видимость приложения в магазине. При этом уже опубликованные программы, которые не обновляются, останутся доступными для скачивания.

Новые правила коснутся и игр, однако разработчикам дадут больше времени. Обязательная адаптация игрового интерфейса под складные экраны начнёт действовать в августе 2027 года.