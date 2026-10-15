iPhone Duo показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench
Новости

iPhone Duo показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench

Несмотря на складную конструкцию, iPhone Duo не уступает «прошкам», что может свидетельствовать о наличии хорошей системы охлаждения.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:07
iPhone Duo показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench

iPhone Duo поступит в продажу только 23 октября, но грядущая новинка уже «засветилась» в базе бенчмарка Geekbench 7 показав свою производительность.

В одноядерном тесте iPhone Duo выдаёт 3986 балла, а в многоядерном — 11 067 балла. Эти показания схожи с результатами тестирования флагманов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в аналогичной дисциплине.

Кроме этого, из базы Geekbench стало известно, что складной смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти, как и «прошки» 18-й серии.

Напомним, ранее The GEEK опубликовал подробные характеристики iPhone Duo.

Обсудить

Главное по теме

Новости Apple добавила три своих продукта в список устаревших устройств

Рассказываем, что это означает для владельцев этих девайсов.
Новости iPad mini 8 с OLED-дисплеем может стоить значительно дороже своего предшественника Новости JP Morgan: спрос на iPhone 18 Pro выше, чем на 17 Pro

Похожие материалы

AirPods 5 Apple представила лимитированную версию AirPods 5 с гравировкой

TWS-наушники приурочены к праздничному фестивалю огней Дивали.

 Apple Apple может представить первые MacBook Pro в октябре

Ноутбукам также приписывают OLED-дисплеи, Dynamic Island и более лёгкий корпус.

 Apple Microsoft заплатит до $1000 за отказ от MacBook

Акция уже стартовала в США.

 Apple В России стартовали продажи iPhone 18: самой популярной моделью стал iPhone 18 Pro Max

Новинки уже доступны в розничных магазинах и интернет-магазинах.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Mafia: The Old Country и ещё восемь игр добавят в PS Plus в октябре Анонс nubia REDMAGIC 12 PRO+ — игровой смартфон с водяной и воздушной системой охлаждения HONOR привезла в Россию X9e Pro с батареей 11 000 мА·ч за 42 990 рублей Китай разрешил Apple встроить ИИ-модель Qwen в iPhone Яндекс восстановил большую часть функций Алисы AI и умных устройств Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →