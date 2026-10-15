iPhone Duo показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench

iPhone Duo поступит в продажу только 23 октября, но грядущая новинка уже «засветилась» в базе бенчмарка Geekbench 7 показав свою производительность.

В одноядерном тесте iPhone Duo выдаёт 3986 балла, а в многоядерном — 11 067 балла. Эти показания схожи с результатами тестирования флагманов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в аналогичной дисциплине.

Кроме этого, из базы Geekbench стало известно, что складной смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти, как и «прошки» 18-й серии.

Напомним, ранее The GEEK опубликовал подробные характеристики iPhone Duo.