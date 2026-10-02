Первый ноутбук Samsung Googlebook засветился в Geekbench раскрыв свою производительность
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Первый ноутбук Samsung Googlebook засветился в Geekbench раскрыв свою производительность

Устройство ориентировано на глубокое взаимодействие со смартфонами на Android.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:55
Первый ноутбук Samsung Googlebook засветился в Geekbench раскрыв свою производительность

Первый ноутбук Samsung на новой платформе Googlebook уже проходит тестирование. Устройство под модельным номером XE940XSA появилось в базе бенчмарка Geekbench, который раскрыл его производительность и некоторые технические характеристики.

Из утечки стало известно, что лэптоп работает под управлением ОС Android 17, это практически подтверждает, что перед нами именно Googlebook, а не ноутбук на Windows или Chrome OS. Согласно информации из базы бенчмарка, устройство оснащено чипом Snapdragon X Elite и 16 ГБ оперативной памяти. В тесте Geekbench 7 ноутбук набрал 2513 баллов в однопоточном режиме и 15 214 баллов в многопоточном режиме — это не так уж много, но вероятно, это инженерный образце, а не релизная версия. Напомним, вышеупомянутая SoC представляет из себя 12-ядерный процессор с графикой Adreno X1-85, у которой четыре CPU ядра работают на частоте 3,42 ГГц, а восемь — на частоте 4,01 ГГц.

Googlebook OS представляет собой новую платформу на базе Android 17 с большим количеством дополнений ИИ Gemini, ориентированную на полноценные ноутбуки и тесную интеграцию со смартфонами на Android. Первые устройства от Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo уже были представлены в прошлом месяце, а их продажи в США стартуют 4 октября. Samsung пока не раскрыла название, дизайн, характеристики, стоимость или дату выхода своего Googlebook, но судя по тому, что устройство уже появилось в базе Geekbench, анонс может состояться в ближайшие месяцы.

Вполне возможно, что ноутбук представят на выставке CES 2027 в январе.

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