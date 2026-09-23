Представлены чипы Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и 8 Elite Gen 6 для флагманских смартфонов и планшетов

Сегодня на Гавайских островах состоялась конференция Qualcomm на которой компания представила топовые мобильные чипы Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6.

По словам Qualcomm, обе версии чипа изготовлены по 2-нм техпроцессу, процессорная производительность у младшего Snapdragon 8 Elite Gen 6 на 10% выше относительно прошлогоднего топового чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5, а старшая SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 обходит предшественника на 13%, при этом энергоэффективность у новинок выросла на 37%. Обе модели получили 8 ядер CPU, из которых два больших ядра работают на частоте до 5 ГГц и шесть ядер с частотой до 4 ГГц. Заявлено 16 МБ общей кэш памяти Oryon Flex Cache и поддержка памяти стандарта LPDDR6 объёмом до 24 ГБ, а также высокоскоростного накопителя типа UFS 5.0, в младшей версии LPDDR5X и UFS 4.1.

По графической производительности Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 стал на 44% быстрее и на 40% энергоэффективнее. У версии Snapdragon 8 Elite Gen 6 прирост по GPU составляет 35% при тех же 40% улучшенной энергоэффективности.

Extreme-версия получила более мощный нейронным блок Hexagon, который стал на 35% производительней с улучшенной эффективностью на ватт на 33%, в то время как у младшей версии эти показатели выросли на 14% и 20% соответственно.

Из важного прочего:

Запись видео в разрешении до 8K@30 fps и 4K@120 fps, наличие Intelligent Pixel Control для обработки изображения на уровне отдельных пикселей и поддержка сенсоров с разрешением до 320 Мп;

Версия Extreme поддерживает тройной 20-битный ISP Spectra, кодек APV, запись видео в разрешении 8K@60 fps и 4K@240 fps, а также одновременная работа трёх камер с разрешением до 64 Мп без задержки затвора;

Модем Qualcomm X105 со скоростью загрузки до 14,8 Гбит/с и отправки до 4,2 Гбит/с, модуль FastConnect 8800 обеспечивает поддержку Wi-Fi 8 со скоростью до 11,6 Гбит/с.

Подробные технические характеристики перечислены на изображении ниже:

Qualcomm заявила, что на новых чипах в ближайшее время будут анонсированы флагманские смартфоны от HONOR, iQOO, Motorola, OnePlus, OPPO, REDMI, REDMAGIC, vivo и Xiaomi.