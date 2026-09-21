Флагман OnePlus 16 показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench
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Флагман OnePlus 16 показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench

Смартфон оказался существенно производительней своего предшественника.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:27
Флагман OnePlus 16 показал свою «мощь» в бенчмарке Geekbench

Сегодня утром BBK Electronics сняла эмбарго на публикацию фотографий и видео для журналистов, которые заранее получили OnePlus 16 для обзора, а позже смартфон «засветился» в базе бенчмарка Geekbench (версии 7) показав свою производительность.

Согласно полученной информации, OnePlus 16 под кодовым именем «PYB110» в одноядерном тесте выдаёт 3082 балла, а в многоядерном показывает результат в 11262 балла. Кроме этого, из базы Geekbench стало известно, что в смартфоне установлен чип Qualcomm SM8975, анонс которого ожидается через два дня под названием Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Для сравнения, прошлогодний флагман OnePlus 15 на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 в этой же дисциплине набирает 1766 балла в одноядерном тесте и 7566 балла в многоядерном режиме, что существенно ниже.

Презентация смартфона OnePlus 16 ожидается в середине следующего месяца.

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