Новые правила WhatsApp вступили в силу. Чего ждать пользователям?

Итак, это свершилось. Сегодня, 15 мая, вступили в силу новые правила для пользователей мессенджера WhatsApp.

Суть их в том, что Facebook меняет правила передачи данных пользователей. Так, планируется передавать в материнскую компанию регистрационные данные аккаунта, сведения о финансовых транзакциях, служебную информацию, данные о взаимодействия пользователя с компаниями при использовании услуг WhatsApp, информацию об устройстве и так далее.

При этом, если не принять эти правила, то функциональность мессенджера будет существенно ограничена. При этом аккаунты удаляться не будут. Отметим также, что российские чиновники начали переходить из WtahsApp на другие платформы.

Новые правила конфиденциальности пришлись не по вкусу и в других странах. Власти Германии уже запретили собирать данные пользователей.

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