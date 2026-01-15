WhatsApp окончательно заблокируют в России в 2026 году | The GEEK
close
Новости

WhatsApp окончательно заблокируют в России в 2026 году

В Госдуме предсказали полную блокировку мессенджере в этом году.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:22

Мессенджер WhatsApp может быть окончательно заблокирован на территории России в 2026 году. Об этом заявил агентству ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

По его словам, Роскомнадзор до конца года может принять меры для полной блокировки сервиса. Причина — WhatsApp принадлежит компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России).

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны»,

— сказал депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

Ограничивать работу сервиса начали несколько месяцев назад. В августе 2025 года была заблокирована функция голосовых вызовов, а в октябре сообщалось о частичных ограничениях. Через месяц Роскомнадзор отчитался о введении новых ограничений в отношении WhatsApp. В ведомстве отметили, что мессенджер используется «для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

id·217655·20260115_1422
Asus прекратила обслуживание устройств с международной гарантией в России
В России подорожают товары с зарубежных маркетплейсов
В Telegram добавили ИИ-функцию краткого пересказа постов
«Дом.ру» второй раз за год поднимает цены на домашний интернет на 20%
Россиянам начали блокировать карты за переводы самому себе
«Вкусно — и точка» анонсировала новую коллекцию Ам Нямов и Ам Няши
Суд отказался рассматривать иск россиян к РКН из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp
Электроника и бытовая техника сильно подорожают в России с начала 2026 года
Названы самые продаваемые игры в России в 2025 году
У «Вкусно — и точка» появился собственный слоган спустя три года работы
Связь и интернет подорожают с 2026 года. ФАС начала проверку операторов
В России начались массовые сбои в работе WhatsApp
«iMessage невозможно заблокировать». Вокруг сервиса Apple снова возник миф
В Max зафиксирован масштабный сбой: проблемы со входом, сообщениями и звонками
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp
Вышло приложение WhatsApp для Apple Watch
В России ограничили регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp
РКН начал ограничивать работу Telegram и WhatsApp в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры