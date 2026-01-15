WhatsApp окончательно заблокируют в России в 2026 году

Мессенджер WhatsApp может быть окончательно заблокирован на территории России в 2026 году. Об этом заявил агентству ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

По его словам, Роскомнадзор до конца года может принять меры для полной блокировки сервиса. Причина — WhatsApp принадлежит компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России).

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — сказал депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

Ограничивать работу сервиса начали несколько месяцев назад. В августе 2025 года была заблокирована функция голосовых вызовов, а в октябре сообщалось о частичных ограничениях. Через месяц Роскомнадзор отчитался о введении новых ограничений в отношении WhatsApp. В ведомстве отметили, что мессенджер используется «для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан».