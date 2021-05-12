WhatsApp будет отключать тех, кто не примет новую политику сервиса

В ближайшие недели WhatsApp начнёт блокировать звонки и сообщения у тех пользователей, которые не примут новую политику конфиденциальности мессенджера. По данным Business Insider со ссылкой на представителя компании, это будет первым шагом.

Пользователи не смогут сами писать и звонить, но смогут отвечать на сообщения и звонки, нажав на уведомление.

На втором этапе отключат и это, а также уведомления о сообщениях и звонках от других пользователей. Отмечается, что это тоже займёт несколько недель, но для каждого пользователя период будет индивидуальным.

При этом удалять учётные записи в компании не будут. Вместо этого, WhatsApp будет напоминать пользователям о новой политике. При этом против сбора данных мессенджером уже выступили власти Германии.

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