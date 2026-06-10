WhatsApp перестанет работать на старых iPhone и iPad

С 30 ноября 2026 года WhatsApp повысит минимальные требования для работы на iPhone и iPad. После этой даты для запуска мессенджера потребуется iOS или iPadOS версии 15.5 или новее.

Как объяснили в Meta (признана в России экстремистской и запрещена), компания регулярно пересматривает список поддерживаемых операционных систем и отказывается от самых старых из них — у таких версий меньше всего пользователей, и они могут не получать актуальных обновлений безопасности.

Хорошая новость в том, что на этот раз изменение почти безболезненное. Все устройства, на которых работает iOS 15.1, поддерживают и обновление до 15.5, поэтому без WhatsApp никто из-за «железа» не останется. Для сравнения, год назад планка поднималась до iOS 15.1, и тогда поддержку потеряли iPhone 5s, iPhone 6 и 6 Plus.

Тем не менее владельцам более старых моделей стоит заранее проверить обновления. Это касается iPhone 6s и 6s Plus, iPhone SE первого поколения, iPhone 7 и 7 Plus, а также iPad Air 2 и iPad mini 4. На этих устройствах нужно установить последнюю доступную версию системы — iOS 15.8.8 или iPadOS 15.8.8, чтобы мессенджер продолжил работать.