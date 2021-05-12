WhatsApp запретили собирать данные о пользователях Германии

Немецкий омбудсмен по защите данных и свободе информации Йоханнес Каспар временно запретил мессенджеру WhatsApp собирать данные о пользователях. По его словам, недавно компания Facebook пыталась заставить пользователей согласиться с новыми правилами мессенджера WhatsApp, что недопустимо.

Также отмечается, что IT-гиганта обвинили в нарушении Общего регламента защиты персональных данных (GDRP). Эти правила едины для всего Евросоюза.

Сам запрет н сбор данных продлится три месяца только на территории Германии, однако омбудсмен уже обратился к другим странам с просьбой поддержать эту инициативу.

При этом в Facebook отметили, что не будут менять правила в угоду властям, а также назвали обвинения Каспара неправильными.

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