Суд в России признал Meta экстремистской организацией

Тверской суд Москвы запретил Instagram и Facebook в России «за экстремистскую деятельность». Решение о запрете вступает в силу немедленно. Об этом сообщает ТАСС.

Стоит заметить, что решение не затрагивает мессенджер WhatsApp. Юридические и физические лица не будут привлекаться к ответственности за то, что пользуются запрещёнными соцсетями.

После принятия решения суда и его вступления в законную силу причастными к экстремистской деятельности могут считаться сотрудники, руководители и учредители компании Meta. Кроме того, любое упоминание корпорации в СМИ должно будет сопровождаться уточнением о её принадлежности к экстремистской деятельности.

По другим данным, если продолжать пользоваться рекламными кабинетами Facebook и Instagram, то таких пользователей можно будет привлечь к ответственности.

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