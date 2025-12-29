Суд отказался рассматривать иск россиян к РКН из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp

Таганский районный суд Москвы прекратил рассмотрение иска к Минцифры и Роскомнадзору о признании ограничений звонков в Telegram и WhatsApp незаконными. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

Напомним, иск подали Константин Ларионов и ещё несколько десятков россиян. Мужчина настаивал на том, что ограничения в отношении популярных мессенджеров нарушают конституционные права граждан.

По его мнению, ограничения на звонки в мессенджерах неэффективны в борьбе с мошенничеством, так как основная часть преступлений совершается через обычную мобильную связь и SMS.

Однако суд указал, что «истцом не представлено доказательств того, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов Telegram и WhatsApp». Поэтому производство по делу было прекращено.