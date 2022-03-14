Meta запретила публиковать в Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян

Компания Meta после скандального заявления пресс-секретаря Meta Энди Стоун, решила вновь внести изменения в политику модерации контента.
Вице-президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг рассказал, что компания сужает свою политику модерации контента для Украины, а также запрещает любые проявления русофобии в Facebook и Instagram.
Сейчас мы сужаем фокус, чтобы четко дать понять в руководстве, что это никогда не должно быть истолковано как попустительство насилию в отношении россиян в целом.— заявил Ник Клегг.
Мета выступает против русофобии. У нас нет терпимости к призывам к геноциду, этнической чистке или какой-либо дискриминации, преследованиям или насилию в отношении россиян на нашей платформе.
Также зарубежное издание Reuters сообщила, что Meta запретила любые публикации Facebook и Instagram, которые призывают к смерти глав государств.
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