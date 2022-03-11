Генпрокуратура просит признать Meta экстремистской организацией в России

Генпрокуратура РФ обратилась в суд признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России. Кроме того, ведомство требует от Роскомнадзора ограничить доступ к социальной сети Instagram.

СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и содействию террористической деятельности (статьи 280 и 205.1 УК РФ).

Причиной такого решение послужило заявление пресс-секретаря Meta Энди Стоун. Он сообщил о временном снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения

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