Российские чиновники уходят из WhatsApp из-за новых правил конфиденциальности

Новые правила конфиденциальности WhatsApp вступают уже завтра, 15 мая, а российские чиновники начали удалять свои профили или перестают пользоваться мессенджером. Также стало известно, что из WhatsApp чиновники перебираются в Telegram и Signal. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Примерно месяц назад мы все рабочие чаты перевели в Telegram. — рассказал чиновник «Дождю» из северных регионов.

С 15 мая WhatsApp начнет ограничивать функции сообщений и звонков у тех пользователей, которые не согласились принять новое соглашение. Такие пользователи смогут только отвечать на входящие сообщения, но сами написать новые сообщения не смогут.

Ранее WhatsApp был популярен среди чиновников, в том числе для обсуждения рабочих моментов. Но не все готовы принять новые условия мессенджера, который будет передавать персональные данные Facebook.

Отмечается, что никакой централизованной команды «сверху» отказаться от WhatsApp чиновники не получали, а некоторые продолжают использовать этот мессенджер.

The GEEK в Instagram