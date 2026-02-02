Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России | The GEEK
close
Новости

Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России

Оснащён дисплеем 300 Гц и процессором Ryzen 9.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:14

Компания MAIBENBEN выпустила игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16F, ориентированный на ресурсоёмкие игры и профессиональные задачи, включая видеомонтаж, 3D-моделирование и работу с графикой.

Ноутбук оснащён 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 300 Гц и соотношением сторон 16:10. Максимальная яркость экрана составляет 500 нит, цветовой охват — 100% sRGB.

В основе устройства — процессор AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и частотой до 5,3 ГГц, а также видеокарта GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ памяти GDDR7. Графический ускоритель построен на архитектуре NVIDIA Blackwell и поддерживает технологии DLSS 4, Multi Frame Generation и Reflex 2.

Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России
Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России
Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России

В базовой конфигурации установлено 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с возможностью расширения до 64 ГБ и SSD-накопитель объёмом 1 ТБ. Поддерживается установка накопителей суммарным объёмом до 4 ТБ.

Корпус ноутбука выполнен из авиационного алюминия и композитного пластика. Толщина устройства составляет 21 мм, вес — около 2,3 кг. Клавиатура полноразмерная, с цифровым блоком и RGB-подсветкой.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч. Поддерживается быстрая зарядка, в комплект входит блок питания мощностью 280 Вт. Также доступна зарядка через USB-C мощностью до 140 Вт.

Набор интерфейсов включает HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1, несколько USB-A и USB-C портов, разъём RJ-45 и аудиоразъём 3,5 мм. Предусмотрены физическая шторка веб-камеры и отдельная клавиша переключения режимов производительности.

MAIBENBEN X-Treme Tsunami X16F уже поступил в продажу по цене от 189 990 рублей.

id·218724·20260202_1314
MAIBENBEN выпустила свой первый планшет PAD 5 в России
MSI показала тонкие бизнес-ноутбуки Prestige и игровые модели с RTX 50
GIGABYTE показала игровые ИИ-ноутбуки и обновлённый интерфейс GiMATE
Тонкий и лёгкий ноутбук TECNO MEGABOOK T14 Air поступил в продажу в России
Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 Pro с RTX 5080 поступил в продажу в России
Samsung выпустила ноутбук Galaxy Book 5 Edge 5G с поддержкой SIM-карт
Марк Гурман: Apple выпустит «бюджетный» MacBook на чипе от iPhone

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  2. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  3. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  4. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  5. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  6. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры
Смотреть все обзоры