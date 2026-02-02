Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России

Компания MAIBENBEN выпустила игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16F, ориентированный на ресурсоёмкие игры и профессиональные задачи, включая видеомонтаж, 3D-моделирование и работу с графикой.

Ноутбук оснащён 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 300 Гц и соотношением сторон 16:10. Максимальная яркость экрана составляет 500 нит, цветовой охват — 100% sRGB.

В основе устройства — процессор AMD Ryzen 9 8940HX с 16 ядрами и частотой до 5,3 ГГц, а также видеокарта GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ памяти GDDR7. Графический ускоритель построен на архитектуре NVIDIA Blackwell и поддерживает технологии DLSS 4, Multi Frame Generation и Reflex 2.

В базовой конфигурации установлено 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с возможностью расширения до 64 ГБ и SSD-накопитель объёмом 1 ТБ. Поддерживается установка накопителей суммарным объёмом до 4 ТБ.

Корпус ноутбука выполнен из авиационного алюминия и композитного пластика. Толщина устройства составляет 21 мм, вес — около 2,3 кг. Клавиатура полноразмерная, с цифровым блоком и RGB-подсветкой.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч. Поддерживается быстрая зарядка, в комплект входит блок питания мощностью 280 Вт. Также доступна зарядка через USB-C мощностью до 140 Вт.

Набор интерфейсов включает HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1, несколько USB-A и USB-C портов, разъём RJ-45 и аудиоразъём 3,5 мм. Предусмотрены физическая шторка веб-камеры и отдельная клавиша переключения режимов производительности.

MAIBENBEN X-Treme Tsunami X16F уже поступил в продажу по цене от 189 990 рублей.