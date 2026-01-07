GIGABYTE показала игровые ИИ-ноутбуки и обновлённый интерфейс GiMATE

На CES 2026 компания GIGABYTE представила обновлённый интерфейс управления GiMATE и несколько новых игровых ноутбуков, ориентированных на локальную работу с ИИ-инструментами.

GiMATE — встроенный ИИ-ассистент для ноутбуков GIGABYTE, который получил переработанный интерфейс и голосовое управление. Через него можно отслеживать состояние системы, управлять производительностью и энергопотреблением, а также переключать режимы работы видеокарты.

В новой версии появилась технология AI Power Gear III, которая позволяет быстро менять режимы GPU — от максимальной производительности до энергосбережения при работе от батареи.

В GiMATE также добавлены отдельные модули для работы с ИИ. Creator использует генеративную модель Qwen-Image для создания изображений, а Coder позволяет писать и редактировать код через текстовые запросы. Все функции работают локально, без обязательного облачного подключения.

Вместе с обновлением ПО GIGABYTE показала новое поколение тонких игровых ноутбуков:

AORUS MASTER 16 — флагман с процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D и видеокартой вплоть до GeForce RTX 5090. Толщина корпуса — 19 мм. Используется новая система охлаждения с испарительной камерой.

GIGABYTE AERO X16 — модель для мобильных пользователей и создателей контента на базе процессоров AMD Ryzen AI 400 с акцентом на энергоэффективность и ИИ-ускорение.

GIGABYTE GAMING A18 PRO — более сбалансированное решение с видеокартой до RTX 5080 в корпусе толщиной около 20 мм.

Все представленные модели вписываются в концепцию «ИИ-ПК», где локальные нейросети используются для управления системой, творчества и разработки, а не только для игр.

Сроки начала продаж и цены компания пока не раскрыла.