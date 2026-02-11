Продажи ноутбука ASUS V16 с RTX 5060 стартовали в России | The GEEK
close
Новости

Продажи ноутбука ASUS V16 с RTX 5060 стартовали в России

Для геймеров и специалистов, работающих с графикой и видео.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:15

«М.Видео» объявила о начале продаж ноутбука ASUS V16 V3607 с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060. Новинка ориентирована на геймеров, а также на пользователей, которым необходима высокая производительность для работы с графикой и видео.

Устройство получило 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920×1200) и частотой обновления 144 Гц. «Сердцем» стал процессор Intel Core i7-240H. Его дополняют GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ.

Ноутбук выполнен в матовом чёрном корпусе и поставляется без предустановленной операционной системы.

Цена — 120 000 рублей.

id·219304·20260211_0915
Новые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max могут выйти уже в марте
Acer выпустила в России ультрабуки Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI
Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России
Asus прекратила обслуживание устройств с международной гарантией в России
MSI показала тонкие бизнес-ноутбуки Prestige и игровые модели с RTX 50
GIGABYTE показала игровые ИИ-ноутбуки и обновлённый интерфейс GiMATE
Asus приостанавливает выпуск новых смартфонов в 2026 году
Тонкий и лёгкий ноутбук TECNO MEGABOOK T14 Air поступил в продажу в России
Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 Pro с RTX 5080 поступил в продажу в России
Samsung выпустила ноутбук Galaxy Book 5 Edge 5G с поддержкой SIM-карт

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры