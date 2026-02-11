Продажи ноутбука ASUS V16 с RTX 5060 стартовали в России

«М.Видео» объявила о начале продаж ноутбука ASUS V16 V3607 с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060. Новинка ориентирована на геймеров, а также на пользователей, которым необходима высокая производительность для работы с графикой и видео.

Устройство получило 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920×1200) и частотой обновления 144 Гц. «Сердцем» стал процессор Intel Core i7-240H. Его дополняют GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ.

Ноутбук выполнен в матовом чёрном корпусе и поставляется без предустановленной операционной системы.

Цена — 120 000 рублей.