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Лучшие процессоры 2023 года по версии Gamers Nexus

Эксперты YouTube-канала Gamers Nexus подвели итоги 2023 года в сфере компьютерных компонентов, определив лучшие и худшие процессоры и видеокарты в разных ценовых категориях.

В категории процессоров победу одержал AMD Ryzen 7 7800X3D, который, по мнению специалистов, является лучшим выбором за счет своей высокой игровой производительности, эффективности в обыденных задачах и энергоэффективности. Несмотря на его относительно невысокую цену в $370-400, он превосходит даже более дорогие модели, включая 7950X3D.

В разных номинациях процессоры распределились следующим образом:

  • Процессор года — AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Самый сбалансированный процессор — Intel Core i5-13600K или 14600K
  • Лучший игровой процессор — AMD R7 7800X3D
  • Самый выгодный апгрейд — AMD R7 5800X3D
  • Самый энергоэффективный процессор — AMD Threadripper 7980X
  • Лучший бюджетный процессор — AMD R7 5700X или AMD R5 7600
  • Лучший процессор до $100 — Intel i3-12100F
  • Разочарование года — вся линейка процессоров Intel 14-го поколения
  • Лучший процессор high-end-класса — AMD Threadripper 7970X

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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