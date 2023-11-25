Лучшие процессоры 2023 года по версии Gamers Nexus

Эксперты YouTube-канала Gamers Nexus подвели итоги 2023 года в сфере компьютерных компонентов, определив лучшие и худшие процессоры и видеокарты в разных ценовых категориях.

В категории процессоров победу одержал AMD Ryzen 7 7800X3D, который, по мнению специалистов, является лучшим выбором за счет своей высокой игровой производительности, эффективности в обыденных задачах и энергоэффективности. Несмотря на его относительно невысокую цену в $370-400, он превосходит даже более дорогие модели, включая 7950X3D.

В разных номинациях процессоры распределились следующим образом:

Процессор года — AMD Ryzen 7 7800X3D

Самый сбалансированный процессор — Intel Core i5-13600K или 14600K

Лучший игровой процессор — AMD R7 7800X3D

Самый выгодный апгрейд — AMD R7 5800X3D

Самый энергоэффективный процессор — AMD Threadripper 7980X

Лучший бюджетный процессор — AMD R7 5700X или AMD R5 7600

Лучший процессор до $100 — Intel i3-12100F

Разочарование года — вся линейка процессоров Intel 14-го поколения

Лучший процессор high-end-класса — AMD Threadripper 7970X