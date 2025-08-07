Трамп потребовал отставки главы Intel

Президент США Дональд Трамп публично призвал генерального директора Intel Лип-Бу Тана уйти в отставку. Причиной стал конфликт интересов, связанный с его инвестициями в китайские компании, включая те, что работают с военными.

«Генеральный директор Intel находится в состоянии серьёзного конфликта интересов и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет», — заявил Трамп.

Рынок мгновенно отреагировал: акции Intel упали на 5%.

По информации Reuters, Лип-Бу Тан с 2012 по 2024 год инвестировал в сотни китайских стартапов, часть из которых, по данным источников, может быть связана с оборонным сектором КНР.

Несмотря на это, в марте 2025 года он был назначен CEO Intel.