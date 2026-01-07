MSI показала тонкие бизнес-ноутбуки Prestige и игровые модели с RTX 50 | The GEEK
close
Новости

MSI показала тонкие бизнес-ноутбуки Prestige и игровые модели с RTX 50

MSI представила на CES 2026 обновлённую линейку ноутбуков для работы и игр.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:16

На CES 2026 компания MSI показала обновлённую линейку ноутбуков для работы и игр. Апдейт затронул как бизнес-серию Prestige, так и игровые модели Raider и Stealth.

В серии Prestige MSI сделала акцент на мобильность и автономность. Ноутбуки получили более тонкие корпуса, сниженный вес и процессоры Intel Core Ultra нового поколения с упором на ИИ-задачи. Заявленное время работы — до 30 часов в зависимости от конфигурации. Линейка ориентирована на работу, создание контента и повседневные задачи без привязки к розетке.

Игровые Raider и Stealth обновились технически. MSI использует видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50-й серии, новые системы охлаждения и повышенные лимиты мощности. В топовых конфигурациях суммарная мощность системы достигает 300 Вт. При этом Stealth остаётся более тонким и портативным вариантом по сравнению с Raider.

Также MSI заявила, что новые ноутбуки активнее используют локальные ИИ-функции — от оптимизации энергопотребления до работы с контентом и задачами Windows Copilot.

Сроки начала продаж и цены компания объявит отдельно ближе к выходу устройств на рынок.

id·217314·20260107_1517
GIGABYTE показала игровые ИИ-ноутбуки и обновлённый интерфейс GiMATE
Тонкий и лёгкий ноутбук TECNO MEGABOOK T14 Air поступил в продажу в России
Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 Pro с RTX 5080 поступил в продажу в России
Samsung выпустила ноутбук Galaxy Book 5 Edge 5G с поддержкой SIM-карт
Марк Гурман: Apple выпустит «бюджетный» MacBook на чипе от iPhone
Ультратонкий HONOR MagicBook Art 14 2025 поступил в продажу в России
Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook
Названы самые популярные ноутбуки у россиян в 2025 году
В России вышел Predator Helios 18 AI — ноутбук с экраном 250 Гц, RTX 5080 и 128 ГБ ОЗУ
Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на M5

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры