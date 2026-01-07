MSI показала тонкие бизнес-ноутбуки Prestige и игровые модели с RTX 50

На CES 2026 компания MSI показала обновлённую линейку ноутбуков для работы и игр. Апдейт затронул как бизнес-серию Prestige, так и игровые модели Raider и Stealth.

В серии Prestige MSI сделала акцент на мобильность и автономность. Ноутбуки получили более тонкие корпуса, сниженный вес и процессоры Intel Core Ultra нового поколения с упором на ИИ-задачи. Заявленное время работы — до 30 часов в зависимости от конфигурации. Линейка ориентирована на работу, создание контента и повседневные задачи без привязки к розетке.

Игровые Raider и Stealth обновились технически. MSI использует видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50-й серии, новые системы охлаждения и повышенные лимиты мощности. В топовых конфигурациях суммарная мощность системы достигает 300 Вт. При этом Stealth остаётся более тонким и портативным вариантом по сравнению с Raider.

Также MSI заявила, что новые ноутбуки активнее используют локальные ИИ-функции — от оптимизации энергопотребления до работы с контентом и задачами Windows Copilot.

Сроки начала продаж и цены компания объявит отдельно ближе к выходу устройств на рынок.