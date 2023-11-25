Лучшие видеокарты 2023 года по версии Gamers Nexus

Специалисты YouTube-канала Gamers Nexus подвели итоги 2023 года и выделили лучшие и худшие процессоры и видеокарты в разных ценовых категориях.

В сегменте видеокарт лучшим выбором среди флагманов оказалась GeForce RTX 4090, стоимость которой продолжает расти. В более доступных ценовых категориях Gamers Nexus рекомендует RX 7900 XT и RTX 4070 Ti.

Лучшие видеокарты в разных ценовых диапазонах:

От $100 до $200 — Intel Arc A750 и AMD RX 6600

От $200 до $300 — RX 6650 XT, RX 6700 XT, RX 7600, RTX 3060 Ti и RTX 4060

От $300 до $400 — RX 6750 XT и RX 6800

От $400 до $750 — RX 7900 XT, RX 6950 XT и RTX 4070

От $750 и выше — RTX 4090

При этом разочарованием года стала не конкретная видеокарта, а их нейминг, при чем как NVIDIA, так и AMD. Основная претензия заключается в том, что названия новых видеокарт легко могут запутать потребителей.