Тонкий и лёгкий ноутбук TECNO MEGABOOK T14 Air поступил в продажу в России

TECNO объявила о начале продаж в России нового MEGABOOK T14 Air — ноутбука с корпусом из высокопрочного алюминиевого сплава весом 999 грамм и толщиной 15,9 мм. Новинка позиционируется как портативное решение в бюджетном сегменте.
TECNO MEGABOOK T14 Air получил 14-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, клавиатуру с четырьмя уровнями подсветки, веб-камеру с физической шторкой, а также технологию DTS:X Ultra для качественного звучания.
Ноутбук доступен с процессорами AMD Ryzen 5 7535HS (6 ядер, 12 потоков, до 4,55 ГГц) или Intel Core i5-1334U (10 ядер, 12 потоков, до 4,6 ГГц). Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 ГБ, а SSD-накопитель PCIe 4.0 — до 1 ТБ. Батарея обеспечивает до 12 часов работы и поддерживает быструю GaN-зарядку мощностью 65 Вт.
Новинка уже доступна для покупки в российских магазинах электроники. Рекомендованные цены:
- TECNO MEGABOOK T14 Air (AMD Ryzen 5, 16/512 ГБ) — 59 990 ₽, на старте продаж — 49 990 ₽;
- TECNO MEGABOOK T14 Air (AMD Ryzen 5, 16/1024 ГБ) — 63 990 ₽, на старте продаж — 52 990 ₽;
- TECNO MEGABOOK T14 Air в (Intel Core i5, 16/512 ГБ) — 66 990 ₽, на старте продаж — 56 999 ₽;
- TECNO MEGABOOK T14 Air (Intel Core i5, 16/1024 ГБ) — 69 990 ₽, на старте продаж — 59 999 ₽.
