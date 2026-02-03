Acer выпустила в России ультрабуки Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI

Acer представила в России пять моделей ультрабуков линейки Swift Go AI. Устройства получили высокую производительность, автономность до 26 часов, а также ИИ-функции для работы и творчества.

Линейка включает несколько конфигураций с экранами 14 и 16 дюймов. Компактная версия доступна в серо-голубом цвете, а 16-дюймовая — в чёрном.

Характеристики Acer Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI

Диагональ: 14” и 16”

Тип матрицы: OLED

Разрешение: 1920×1200 / 2048×1280

Частота обновления: 90/120 Гц

Процессор: Intel Core Ultra 5 226V, Ultra 7 256V / Ultra 5 226V, Ultra 7 258V, Ultra 9 288V

Оперативная память: 16 / 32 ГБ LPDDR5X

Накопитель: 1024 ГБ PCIe NVMe SSD

Порты: 1 х HDMI 2.1, 2 x USB-C/Thunderbolt 4, 2 x USB-A (3.2 Gen 1), слот для microSD, 3,5-мм аудиоразъём

Дополнения: инфракрасная FHD-камера с физической шторкой, встроенные динамики с DTS X:Ultra Audio, тачпад с мультитачем и подсветкой, поддержка Copilot+

Корпус: металлический, сертификация MIL‑STD 810H (защита от ударов)

Автономность: до 26 часов

Цены на Acer Swift Go AI в России следующие: