Acer выпустила в России ультрабуки Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI

Acer представила в России пять моделей ультрабуков линейки Swift Go AI. Устройства получили высокую производительность, автономность до 26 часов, а также ИИ-функции для работы и творчества.
Линейка включает несколько конфигураций с экранами 14 и 16 дюймов. Компактная версия доступна в серо-голубом цвете, а 16-дюймовая — в чёрном.
Характеристики Acer Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI
- Диагональ: 14” и 16”
- Тип матрицы: OLED
- Разрешение: 1920×1200 / 2048×1280
- Частота обновления: 90/120 Гц
- Процессор: Intel Core Ultra 5 226V, Ultra 7 256V / Ultra 5 226V, Ultra 7 258V, Ultra 9 288V
- Оперативная память: 16 / 32 ГБ LPDDR5X
- Накопитель: 1024 ГБ PCIe NVMe SSD
- Порты: 1 х HDMI 2.1, 2 x USB-C/Thunderbolt 4, 2 x USB-A (3.2 Gen 1), слот для microSD, 3,5-мм аудиоразъём
- Дополнения: инфракрасная FHD-камера с физической шторкой, встроенные динамики с DTS X:Ultra Audio, тачпад с мультитачем и подсветкой, поддержка Copilot+
- Корпус: металлический, сертификация MIL‑STD 810H (защита от ударов)
- Автономность: до 26 часов
Цены на Acer Swift Go AI в России следующие:
- Acer Swift Go 14 AI (SFG14-75-58NB, Intel Core Ultra 5 226V) — 99 990 рублей;
- Acer Swift Go 14 AI (SFG14-75-77RL, Intel Core Ultra 7 256V) — 109 990 рублей;
- Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74-568D, Intel Core Ultra 5 226V) — 99 290 рублей;
- Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74-71W0, Intel Core Ultra 7 258V) —114 990 рублей;
- Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74-938Q, Intel Core Ultra 9 288V) —127 990 рублей.
