Acer выпустила в России ультрабуки Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI | The GEEK
close
Новости

Acer выпустила в России ультрабуки Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI

Каждая из моделей получила несколько конфигураций.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:57

Acer представила в России пять моделей ультрабуков линейки Swift Go AI. Устройства получили высокую производительность, автономность до 26 часов, а также ИИ-функции для работы и творчества.

Линейка включает несколько конфигураций с экранами 14 и 16 дюймов. Компактная версия доступна в серо-голубом цвете, а 16-дюймовая — в чёрном.

Характеристики Acer Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI

  • Диагональ: 14” и 16”
  • Тип матрицы: OLED
  • Разрешение: 1920×1200 / 2048×1280
  • Частота обновления: 90/120 Гц
  • Процессор: Intel Core Ultra 5 226V, Ultra 7 256V / Ultra 5 226V, Ultra 7 258V, Ultra 9 288V
  • Оперативная память: 16 / 32 ГБ LPDDR5X
  • Накопитель: 1024 ГБ PCIe NVMe SSD
  • Порты: 1 х HDMI 2.1, 2 x USB-C/Thunderbolt 4, 2 x USB-A (3.2 Gen 1), слот для microSD, 3,5-мм аудиоразъём
  • Дополнения: инфракрасная FHD-камера с физической шторкой, встроенные динамики с DTS X:Ultra Audio, тачпад с мультитачем и подсветкой, поддержка Copilot+
  • Корпус: металлический, сертификация MIL‑STD 810H (защита от ударов)
  • Автономность: до 26 часов

Цены на Acer Swift Go AI в России следующие:

  • Acer Swift Go 14 AI (SFG14-75-58NB, Intel Core Ultra 5 226V) — 99 990 рублей;
  • Acer Swift Go 14 AI (SFG14-75-77RL, Intel Core Ultra 7 256V) — 109 990 рублей;
  • Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74-568D, Intel Core Ultra 5 226V) — 99 290 рублей;
  • Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74-71W0, Intel Core Ultra 7 258V) —114 990 рублей;
  • Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74-938Q, Intel Core Ultra 9 288V) —127 990 рублей.
id·218856·20260203_1759
Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России
Acer выпустила в России профессиональный 4К-монитор ProCreator PE320QKX
MSI показала тонкие бизнес-ноутбуки Prestige и игровые модели с RTX 50
GIGABYTE показала игровые ИИ-ноутбуки и обновлённый интерфейс GiMATE
Тонкий и лёгкий ноутбук TECNO MEGABOOK T14 Air поступил в продажу в России
Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 Pro с RTX 5080 поступил в продажу в России
Samsung выпустила ноутбук Galaxy Book 5 Edge 5G с поддержкой SIM-карт
Марк Гурман: Apple выпустит «бюджетный» MacBook на чипе от iPhone

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  2. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  3. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  4. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  5. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  6. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры