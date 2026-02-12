Infinix выпустила в России игровой ноутбук GT BOOK 2026 и TWS-наушники XBUDS N4 Pro с ANC до 46 дБ

Infinix объявила о старте продаж в России игрового ноутбука GT BOOK 2026 и TWS-наушников XBUDS N4 Pro.

GT BOOK 2026

Ноутбук получил 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Экран матовый, с широкими углами обзора. Вес устройства — 1,99 кг, толщина корпуса — 18,9 мм.

В зависимости от конфигурации GT BOOK 2026 оснащается процессором Intel Core i5-13420H или i7-13620H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5050 либо RTX 5060 с 8 ГБ памяти GDDR7. Объём оперативной памяти — до 32 ГБ, накопителя — до 1 ТБ.

Система охлаждения Ice Storm 4.0 использует два вентилятора. Также заявлены поддержка Wi-Fi 6E, HDMI 2.1, USB 3.2, полнофункциональный USB-C и слот для SD-карт. Аккумулятор — 70 Вт·ч, в комплекте адаптер на 190 Вт.

В продаже доступны следующие версии:

i5-13420H / RTX 5050 / 16+512 ГБ / DOS — 106 999 руб.

i5-13420H / RTX 5050 / 16+512 ГБ / Windows 11 — 109 999 руб.

i5-13420H / RTX 5060 / 16+512 ГБ — от 117 999 руб.

i7-13620H / RTX 5060 / 16 ГБ + 1 ТБ — 129 999 руб.

i7-13620H / RTX 5060 / 32 ГБ + 1 ТБ — 134 999 руб.

XBUDS N4 Pro

Наушники оснащены активным шумоподавлением с заявленной глубиной до 46 дБ. Используются 12,4-мм драйверы с титановой мембраной.

Автономность — до 35 часов с учётом зарядного кейса при включённом ANC. Предусмотрена защита от влаги по стандарту IPX4. В комплект входят амбушюры трёх размеров.

XBUDS N4 Pro доступны в белом цвете по цене 3 399 руб.