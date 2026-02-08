Новые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max могут выйти уже в марте

Apple может представить обновлённые MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max уже 2 марта. Об этом сообщают источники, знакомые с планами компании.

Речь идёт о плановом обновлении линейки без радикальных изменений дизайна. Основной упор ожидается на рост производительности за счёт новых чипов. Параллельно Apple готовит обновление Mac Studio, которое также может выйти в ближайшее время.

Более серьёзные изменения запланированы на вторую половину года. По данным инсайдеров, Apple работает над MacBook Pro с OLED-дисплеями и сенсорной поддержкой. Эти модели рассматриваются как более крупное обновление линейки, но их релиз ожидается позже.

Кроме того, компания разрабатывает бюджетный MacBook, который будет использовать чип, изначально созданный для iPhone.