Новые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max могут выйти уже в марте | The GEEK
close
Новости

Новые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max могут выйти уже в марте

Apple готовит очередное обновление MacBook Pro без изменений дизайна.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:30

Apple может представить обновлённые MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max уже 2 марта. Об этом сообщают источники, знакомые с планами компании.

Речь идёт о плановом обновлении линейки без радикальных изменений дизайна. Основной упор ожидается на рост производительности за счёт новых чипов. Параллельно Apple готовит обновление Mac Studio, которое также может выйти в ближайшее время.

Более серьёзные изменения запланированы на вторую половину года. По данным инсайдеров, Apple работает над MacBook Pro с OLED-дисплеями и сенсорной поддержкой. Эти модели рассматриваются как более крупное обновление линейки, но их релиз ожидается позже.

Кроме того, компания разрабатывает бюджетный MacBook, который будет использовать чип, изначально созданный для iPhone.

id·219128·20260208_2315
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели
iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 признали самыми автономными смартфонами 2025 года
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch
Acer выпустила в России ультрабуки Swift Go 14 AI и Swift Go 16 AI
Apple перестала подписывать iOS 26.2 — откатиться больше нельзя
Apple обновила старые iPhone, Mac и Apple Watch
Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России
Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri
Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%
Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел
Apple и Samsung доминируют: топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года
MSI показала тонкие бизнес-ноутбуки Prestige и игровые модели с RTX 50
GIGABYTE показала игровые ИИ-ноутбуки и обновлённый интерфейс GiMATE
Apple отправила MacBook Air на Intel и Watch Series 5 в «винтаж»
Тонкий и лёгкий ноутбук TECNO MEGABOOK T14 Air поступил в продажу в России
MacBook Pro M5 начал скрипеть через три недели, но Apple отказалась что-то менять
Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A16 Pro с RTX 5080 поступил в продажу в России
Samsung выпустила ноутбук Galaxy Book 5 Edge 5G с поддержкой SIM-карт

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  2. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  3. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  4. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  5. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  6. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры
Смотреть все обзоры