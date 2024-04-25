Nothing Phone (2a) получил обновление Nothing OS 2.5.5a с ChatGPT

Среднебюджетный Nothing Phone (2a), который вышел чуть больше месяца назад, получил обновление Nothing OS 2.5.5.a. Одной из основных фишек обновления стала интеграция с ChatGPT.

Согласно описанию обновления, все нововведения относительно интеграции чат-бота полностью соответствуют тем, которые ранее пришли на Phone (1) и Phone (2). Напомним, функционал пока доступен только при использовании наушников Nothing Ear и Nothing Ear (a).

С обновлением 2.5.5.a смартфону Phone (2a) улучшили камеры. В частности, оптимизировали согласованность цветов в основной широкоугольной камере, улучшили яркость портретов в сценах HDR, устранили аномальные шумы в портретном режиме, а также повысили производительность открытия приложения камеры.

Среди других изменений:

Оптимизировали визуальное отображение уровня заряда батареи в виджете «Батарея»

Улучшили режим энергосбережения, чтобы вибрация при звонках и уведомлениях оставалась активной

Интегрировали алгоритм на основе ИИ для более точной настройки освещения в режиме автояркости

Улучшили стабильность звонков для обеспечения более надежного соединения

Повысили плавность при смахивании вниз для открытия быстрых настроек

Улучшили плавность при разблокировке устройства после простоя

Устранили проблему, из-за которой собеседник не слышал звонящего при подключении к Android Auto

Проверить доступность обновления можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.5a для Nothing Phone (2a) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.5 согласно инструкции.