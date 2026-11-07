Культовую Midnight Club 3 перенесли в браузер

Энтузиасты выпустили неофициальную браузерную версию Midnight Club 3: DUB Edition, гоночной игры Rockstar Games 2005 года. Оригинал выходил только на PlayStation 2, Xbox и PSP, поэтому официальной ПК-версии никогда не существовало. Теперь запустить культовую гонку на компьютере можно прямо в браузере, без установки отдельного эмулятора и загрузки образа игры.

За основу взята версия для PSP. Для работы используется технология WebAssembly, позволяющая запускать игровой код непосредственно в браузере.

Порт поддерживает управление с клавиатуры, геймпада и сенсорного экрана, полноэкранный режим и изменение разрешения. Прогресс сохраняется на виртуальной карте памяти PSP, а сохранения можно экспортировать для переноса на другое устройство.

Однако без технических проблем не обошлось. В браузерной версии встречаются графические артефакты: освещение иногда отображается некорректно, из-за чего здания и другие объекты могут чрезмерно бликовать. Также наблюдаются проблемы со звуком, включая искажения при воспроизведении.

Как запустить Midnight Club 3 в браузере

Откройте сайт midnighhtclub3.online в совместимом браузере. Нажмите Play и дождитесь загрузки игры. Используйте клавиатуру, сенсорное управление или подключите геймпад.

Разработчики также экспериментируют с сетевыми гонками на четырёх игроков, однако полноценный мультиплеер пока находится в разработке.

Проект не связан с Rockstar Games и распространяется неофициально.

Ранее энтузиасты также перенесли в браузер Need for Speed: Underground 2. Сейчас фанатская версия переживает новую волну популярности: тысячи игроков одновременно исследуют город, участвуют в гонках и устраивают массовые столкновения.