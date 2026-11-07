Американцы массово берут отгулы ради GTA VI. Работодатели уже заметили эффект

До выхода Grand Theft Auto VI остаётся меньше двух недель, а американские работодатели уже замечают повышенный интерес сотрудников к выходным. Многие поклонники игры собираются пропустить работу, чтобы провести день релиза за новой частью культовой серии Rockstar Games.

По данным платформы управления персоналом BambooHR, количество заявок на отпуск на 19 ноября в США оказалось почти на 13% выше, чем в сопоставимые дни 2024 и 2025 годов. Исследование основано на данных более 3,4 млн работников.

Отдельный опрос GameSquare среди 1000 работающих американских геймеров показал, что 10% собираются пропустить работу в день выхода GTA VI, а ещё 30% рассматривают такую возможность. При этом 42% респондентов допускают, что после релиза станут менее продуктивными на работе.

Ажиотаж уже породил прогнозы о возможных экономических потерях. В СМИ появилась оценка, согласно которой около 1,5 млн американцев могут не выйти на работу, что якобы обойдётся экономике США в $1 млрд. Однако опубликованного исследования, подтверждающего такие расчёты, нет.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз состоится спустя 13 лет после выхода GTA V, ставшей одной из самых продаваемых игр в истории.