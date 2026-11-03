GTA VI можно будет скачать уже 10 ноября
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GTA VI можно будет скачать уже 10 ноября

Владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут установить игру за девять дней до релиза.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:18
GTA VI можно будет скачать уже 10 ноября

Rockstar Games объявила дату начала предварительной загрузки Grand Theft Auto VI и уточнила размер игры. Установить долгожданный экшен на PlayStation 5 и Xbox Series X|S можно будет уже 10 ноября 2026 года.

Размер GTA VI составит 212 ГБ. Ранее похожие сведения появлялись благодаря датамайнеру PlayStation Game Size, который изучает данные PlayStation Store.

На PS5 предзагрузка начнётся в полночь по времени региона, к которому привязан аккаунт пользователя. Владельцы Xbox Series X|S смогут начать скачивание 10 ноября в 03:00 по московскому времени.

Физические издания GTA VI поступят в продажу 12 ноября, однако вместо диска покупатели получат код для цифровой загрузки. Уже после релиза Rockstar также планирует выпустить двусторонний постер с обложкой игры и картой штата Леонида.

Официальный выход Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предварительная загрузка позволит заранее установить файлы, но запустить игру можно будет только после релиза.

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