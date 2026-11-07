Пользователям iPhone приходится оставлять смартфон разблокированным для просмотра видео по HDMI

Владельцы iPhone пожаловались на проблему в iOS 27: при блокировке смартфона прерывается вывод видео по HDMI на внешний экран. Раньше поток продолжался даже с выключенным дисплеем телефона.

О проблеме сообщают пользователи Reddit. В ходе проверки её удалось воспроизвести в YouTube и Netflix, тогда как VLC работал нормально. Владельцы iPhone сообщают, что проблема затронула и другие приложения.

Обновление iOS 27.2, похоже, проблему не устранило: видео по-прежнему прерывается после блокировки.

Причина может быть в новом правиле iOS 27. Теперь приложения должны явно регистрировать отдельные видеосессии на внешнем дисплее, тогда как раньше система выдавала разрешение автоматически. Этим можно объяснить, почему VLC продолжает работать, а YouTube и Netflix нет.

Временно обойти проблему можно, если держать iPhone разблокированным. Чтобы сэкономить заряд, можно снизить яркость.