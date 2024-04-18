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ChatGPT интегрировали в Nothing Phone (2): обновление ОС 2.5.5

Несколько часов назад компания Nothing выпустила новое обновление операционной системы Nothing OS 2.5.5 для смартфонов Phone (2). Главным нововведением стала интеграция чат-бота ChatGPT в ОС.

На мероприятии Nothing Community Update глава Nothing Карл Пей рассказал, что аналогичные обновления с ChatGPT на Phone (1) и Phone (2a) придут в течение апреля.

Список изменений Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (2)

Интеграция ChatGPT (функции доступны в последней версии чат-бота, установленной из Play Store):

  • Новый жест в Nothing X, позволяющий отправлять голосовой запрос ChatGPT через новые наушники Nothing Ear и Ear (а). В дальнейшем функционал распространят и на другие наушники Nothing и CMF
  • Новые виджеты ChatGPT, а также кнопка на скриншоте и во всплывающем окне буфера обмена, позволяющая напрямую вставить содержимое в ChatGPT

Нововведения:

  • Камера теперь поддерживает Ultra XDR
  • Режимы «Фото» и «Портрет» в приложении камеры теперь оснащены переключателем HDR
  • Функция RAM Booster
  • Новый параметр «Режим звонка»
  • Новые виджеты «Запись» и «Батарея»
  • Режим отладки интерфейса Glyph в настройках разработчика

Исправления ошибок:

  • Повысили стабильность системы и соединения Wi-Fi, а также функциональность NFC
  • Оптимизировали анимацию для более плавного открытия виджетов и приложений
  • Улучшили скорость отклика при настройке Bluetooth в быстрых настройках
  • Оптимизировали настройки громкости
  • Улучшили четкость отображения обложки альбома в виджете «Музыкальный проигрыватель»
  • Исправили проблемы при переключении SIM-карт с включенной функцией «Передача данных во время вызова»
  • Устранили мерцание при запуске приложений из быстрых настроек на экране блокировки
  • Решили проблемы с мерцанием интерфейса AOD
  • Устранили проблему исчезновения виджетов на экране блокировки после прекращения совместного использования экрана в определенных сценариях
  • Устранили баг в отображении обоев экрана блокировки, когда смахивание для разблокировки прерывается
  • Исправили проблему с отображением виджета, из-за которой Bluetooth показывался отключенным при подключении часов
  • Устранили частое обновление и мерцание при настройке Wi-Fi в виджете быстрых настроек
  • Другие исправления ошибок и улучшения производительности

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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