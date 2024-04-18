ChatGPT интегрировали в Nothing Phone (2): обновление ОС 2.5.5

Несколько часов назад компания Nothing выпустила новое обновление операционной системы Nothing OS 2.5.5 для смартфонов Phone (2). Главным нововведением стала интеграция чат-бота ChatGPT в ОС.
На мероприятии Nothing Community Update глава Nothing Карл Пей рассказал, что аналогичные обновления с ChatGPT на Phone (1) и Phone (2a) придут в течение апреля.
Список изменений Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (2)
Интеграция ChatGPT (функции доступны в последней версии чат-бота, установленной из Play Store):
- Новый жест в Nothing X, позволяющий отправлять голосовой запрос ChatGPT через новые наушники Nothing Ear и Ear (а). В дальнейшем функционал распространят и на другие наушники Nothing и CMF
- Новые виджеты ChatGPT, а также кнопка на скриншоте и во всплывающем окне буфера обмена, позволяющая напрямую вставить содержимое в ChatGPT
Нововведения:
- Камера теперь поддерживает Ultra XDR
- Режимы «Фото» и «Портрет» в приложении камеры теперь оснащены переключателем HDR
- Функция RAM Booster
- Новый параметр «Режим звонка»
- Новые виджеты «Запись» и «Батарея»
- Режим отладки интерфейса Glyph в настройках разработчика
Исправления ошибок:
- Повысили стабильность системы и соединения Wi-Fi, а также функциональность NFC
- Оптимизировали анимацию для более плавного открытия виджетов и приложений
- Улучшили скорость отклика при настройке Bluetooth в быстрых настройках
- Оптимизировали настройки громкости
- Улучшили четкость отображения обложки альбома в виджете «Музыкальный проигрыватель»
- Исправили проблемы при переключении SIM-карт с включенной функцией «Передача данных во время вызова»
- Устранили мерцание при запуске приложений из быстрых настроек на экране блокировки
- Решили проблемы с мерцанием интерфейса AOD
- Устранили проблему исчезновения виджетов на экране блокировки после прекращения совместного использования экрана в определенных сценариях
- Устранили баг в отображении обоев экрана блокировки, когда смахивание для разблокировки прерывается
- Исправили проблему с отображением виджета, из-за которой Bluetooth показывался отключенным при подключении часов
- Устранили частое обновление и мерцание при настройке Wi-Fi в виджете быстрых настроек
- Другие исправления ошибок и улучшения производительности
Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.
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