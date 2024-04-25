В Nothing Phone (1) интегрировали ChatGPT: обновление ОС 2.5.5

Пользователи Nothing Phone (1) начали получать обновление системы Nothing OS 2.5.5, главным нововведением которого стала интеграция чат-бота ChatGPT.
Список изменений Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (1)
Интеграция ChatGPT (функции доступны в последней версии чат-бота, установленной из Play Store):
- Новая опция жестов в Nothing X для начала голосового диалога с ChatGPT для Nothing Ear и Nothing Ear (a). Позже старые наушники Nothing и CMF также получат поддержку чат-бота
- Новые виджеты ChatGPT для запуска ChatGPT в различных режимах с главного экрана
- Кнопка на всплывающем окне скриншота и буфера обмена для прямой вставки содержимого в новую беседу в ChatGPT
Новые функции:
- Возможность применения набора иконок Nothing только на главном экране для улучшения доступности в App Drawer
- Возможность прокручивать страницы главного экрана, удерживая значки приложений
- Настраиваемая опция для включения/отключения выпадающей страницы быстрых настроек на интерфейсе экрана блокировки
- Новые опции для настройки значков в строке состояния. Доступ осуществляется через Настройки > Дисплей > Строка состояния
- Функция RAM Booster. Для настройки перейдите в Настройки > Система > RAM Booster
Улучшения:
- Алгоритм на основе искусственного интеллекта для более точной настройки освещения при автояркости
- Упорядочили плитки быстрых настроек для улучшения доступности
- Новые анимации для виджетов быстрых настроек для улучшения интерактивности
- Оптимизация скорости отклика при переключении Bluetooth в «Быстрых настройках» для более быстрого взаимодействия
- Улучшили работу с настройками громкости
Общие исправления:
- Исправили проблему, из-за которой Wi-Fi автоматически отключался
- Устранили проблему, из-за которой громкость наушников не синхронизировалась с громкостью телефона
- Устранили проблему, из-за которой звук не переключался на часы во время звонков, если они также были подключены к наушникам
- Устранили проблему, из-за которой скриншоты не отображали рамку и не позволяли войти в редактор
- Устранили проблему, приводившая к отсутствию виброотдачи при свайпе в сторону для возврата на экран
Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.
Скачать обновление Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (1) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.3A согласно инструкции.
🎉 Успей принять участие! Розыгрыш в нашем Телеграм-канале!