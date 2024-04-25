В Nothing Phone (1) интегрировали ChatGPT: обновление ОС 2.5.5

Пользователи Nothing Phone (1) начали получать обновление системы Nothing OS 2.5.5, главным нововведением которого стала интеграция чат-бота ChatGPT.

Список изменений Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (1)

Интеграция ChatGPT (функции доступны в последней версии чат-бота, установленной из Play Store):

Новая опция жестов в Nothing X для начала голосового диалога с ChatGPT для Nothing Ear и Nothing Ear (a). Позже старые наушники Nothing и CMF также получат поддержку чат-бота

Новые виджеты ChatGPT для запуска ChatGPT в различных режимах с главного экрана

Кнопка на всплывающем окне скриншота и буфера обмена для прямой вставки содержимого в новую беседу в ChatGPT

Новые функции:

Возможность применения набора иконок Nothing только на главном экране для улучшения доступности в App Drawer

Возможность прокручивать страницы главного экрана, удерживая значки приложений

Настраиваемая опция для включения/отключения выпадающей страницы быстрых настроек на интерфейсе экрана блокировки

Новые опции для настройки значков в строке состояния. Доступ осуществляется через Настройки > Дисплей > Строка состояния

Функция RAM Booster. Для настройки перейдите в Настройки > Система > RAM Booster

Улучшения:

Алгоритм на основе искусственного интеллекта для более точной настройки освещения при автояркости

Упорядочили плитки быстрых настроек для улучшения доступности

Новые анимации для виджетов быстрых настроек для улучшения интерактивности

Оптимизация скорости отклика при переключении Bluetooth в «Быстрых настройках» для более быстрого взаимодействия

Улучшили работу с настройками громкости

Общие исправления:

Исправили проблему, из-за которой Wi-Fi автоматически отключался

Устранили проблему, из-за которой громкость наушников не синхронизировалась с громкостью телефона

Устранили проблему, из-за которой звук не переключался на часы во время звонков, если они также были подключены к наушникам

Устранили проблему, из-за которой скриншоты не отображали рамку и не позволяли войти в редактор

Устранили проблему, приводившая к отсутствию виброотдачи при свайпе в сторону для возврата на экран

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (1) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.3A согласно инструкции.