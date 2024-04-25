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В Nothing Phone (1) интегрировали ChatGPT: обновление ОС 2.5.5

Пользователи Nothing Phone (1) начали получать обновление системы Nothing OS 2.5.5, главным нововведением которого стала интеграция чат-бота ChatGPT.

Список изменений Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (1)

Интеграция ChatGPT (функции доступны в последней версии чат-бота, установленной из Play Store):

  • Новая опция жестов в Nothing X для начала голосового диалога с ChatGPT для Nothing Ear и Nothing Ear (a). Позже старые наушники Nothing и CMF также получат поддержку чат-бота
  • Новые виджеты ChatGPT для запуска ChatGPT в различных режимах с главного экрана
  • Кнопка на всплывающем окне скриншота и буфера обмена для прямой вставки содержимого в новую беседу в ChatGPT

Новые функции:

  • Возможность применения набора иконок Nothing только на главном экране для улучшения доступности в App Drawer
  • Возможность прокручивать страницы главного экрана, удерживая значки приложений
  • Настраиваемая опция для включения/отключения выпадающей страницы быстрых настроек на интерфейсе экрана блокировки
  • Новые опции для настройки значков в строке состояния. Доступ осуществляется через Настройки > Дисплей > Строка состояния
  • Функция RAM Booster. Для настройки перейдите в Настройки > Система > RAM Booster

Улучшения:

  • Алгоритм на основе искусственного интеллекта для более точной настройки освещения при автояркости
  • Упорядочили плитки быстрых настроек для улучшения доступности
  • Новые анимации для виджетов быстрых настроек для улучшения интерактивности
  • Оптимизация скорости отклика при переключении Bluetooth в «Быстрых настройках» для более быстрого взаимодействия
  • Улучшили работу с настройками громкости

Общие исправления:

  • Исправили проблему, из-за которой Wi-Fi автоматически отключался
  • Устранили проблему, из-за которой громкость наушников не синхронизировалась с громкостью телефона
  • Устранили проблему, из-за которой звук не переключался на часы во время звонков, если они также были подключены к наушникам
  • Устранили проблему, из-за которой скриншоты не отображали рамку и не позволяли войти в редактор
  • Устранили проблему, приводившая к отсутствию виброотдачи при свайпе в сторону для возврата на экран

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (1) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.3A согласно инструкции.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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