HyperOS 4 на Android 17: график обновления Xiaomi
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Xiaomi 13 и 13T получат HyperOS 4 в декабре

Опубликован график обновления.
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Редакция The GEEK сегодня в 19:56
Xiaomi 13 и 13T получат HyperOS 4 в декабре

Xiaomi начала распространение стабильной версии HyperOS 4 на базе Android 17. Компания опубликовала в X график обновления смартфонов и планшетов до конца 2026 года.

Развёртывание проходит в три этапа. Первыми новую систему получают актуальные флагманы, а в декабре очередь дойдёт до более ранних моделей, включая Xiaomi 13 и 13T.

Какие устройства получат HyperOS 4

Первая волна, начало ноября:

  • Xiaomi: серии 17 и 17T, Xiaomi 15, планшеты Pad 8.
  • Redmi: серии Note 17 и Note 15, Redmi 17 и Redmi 15.
  • Poco: серии F8, X8 и M8, модели C85 и C95 Pro.

Вторая волна, середина ноября:

  • Xiaomi: серия 15T, планшеты Pad 7 и Pad Mini.
  • Redmi: планшеты серии Pad 2.
  • Poco: серии F9, F7 и X7, планшеты Pad X1 и Pad M1.

Третья волна, декабрь:

  • Xiaomi: серии 13, 13T, 14 и 14T, складной MIX Flip, планшет Pad 6S Pro 12.4.
  • Redmi: серии Note 14 и Redmi 15, модели Redmi 14S и A7 Pro, планшеты Pad 2.
  • Poco: серия F6, модели X8s, X7, X6 Pro, M8s 5G, M7 и C81 Pro, планшет Pad C1.

Что нового в HyperOS 4

Обновление получило оформление в стиле Liquid Glass, дополнительные настройки экрана блокировки и новые возможности организации рабочего стола. Также Xiaomi переработала плавающие окна и поддержку разных ориентаций приложений.

Компания заявляет об ускорении запуска приложений почти на 20% благодаря фоновому ИИ-алгоритму, который изучает привычки пользователя. Улучшение заявлено примерно после суток использования, однако независимых результатов тестирования пока нет.

Когда обновление появится в России

Указанные сроки обозначают начало распространения, а не дату получения обновления каждым устройством. Доступность зависит от модели и региона.

Отдельный график для России Xiaomi пока не представила. Кроме того, Redmi 15, Redmi Pad 2 и Poco X7 встречаются сразу в нескольких волнах, поэтому точные сроки для отдельных версий устройств остаются неясными.

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