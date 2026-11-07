Enough Phone: компактный смартфон со сменной батареей
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Android 17 или полная свобода от Google: представлен необычный смартфон Enough Phone

Разработчики предлагают компактный корпус, самостоятельно заменяемую батарею и поддержку до 2032 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:40
Enough предложила выбрать для смартфона Android 17 или систему без сервисов Google

Стартап Enough представил на Kickstarter прототип компактного смартфона Enough Phone. Поставки запланированы на май 2027 года, а характеристики, программное обеспечение и сроки ещё могут измениться.

Корпус смартфона имеет размеры 133 × 64 × 12 мм, экран диагональю 5,3 дюйма получил разрешение 1520 × 720 пикселей. Корпус открывается с помощью отвёртки, поэтому сменную батарею на 3500 мА·ч можно будет заменить самостоятельно.

Внутри установлен 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7500 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Слот microSD позволяет расширить хранилище, за съёмку отвечают основная камера Sony IMX766 на 50 Мп и фронтальная на 32 Мп. Смартфон также поддерживает 5G, Wi-Fi 6, eSIM и физическую SIM-карту.

Enough предложила выбрать для смартфона Android 17 или систему без сервисов Google

Но главное, что покупатель сможет выбрать между Android 17 и OdysseyOS от SLEKE. Вторая система обходится без сервисов Google и рассчитана на тех, кто хочет осознаннее подходить к использованию смартфона. Сами Enough обещает программную поддержку до 2032 год.

Ранний тариф Super Early Bird за $399 уже распродан. За $449 доступен Early Bird: в комплект входят наклеенное защитное стекло, чехол, кабель USB-C, переходник USB-C на 3,5 мм, шестигранная отвёртка и винты. В рознице Enough рассчитывает продавать телефон за $599.

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