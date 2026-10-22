Вышли умные очки INMO GO3 с ChatGPT, переводчиком на 98 языков и шторкой камеры

Умные очки INMO GO3 вышли в продажу за 509 долларов с двумя MicroLED-экранами и физической шторкой камеры, сообщает 9to5Google. Встроенный ИИ-помощник использует Google Gemini и OpenAI ChatGPT.

Для каждого глаза предусмотрен отдельный дисплей с яркостью до 1500 нит и полем зрения 30 градусов. Шторка закрывает объектив камеры, позволяя окружающим видеть, что камера не используется.

Очки поддерживают перевод речи собеседника в реальном времени на 98 языках, причём 13 доступны полностью без интернета. На экранах отображаются перевод, пошаговая навигация и текст суфлёра.

ИИ-помощник отвечает на вопросы, распознаёт снятые камерой изображения и делает заметки, в том числе во время встреч. Позднее очки получат возможность показывать краткие итоги встреч прямо на дисплеях.

INMO GO3 весят 58 г, толщина дужек составляет 8 мм. Разряженный аккумулятор можно заменить заряженным, не дожидаясь подзарядки в комплектном футляре. Среди аксессуаров предусмотрены кольцо-контроллер, солнцезащитная накладка, вставки с диоптриями и динамик для озвучивания перевода на языке собеседника с ИИ-копией голоса владельца.