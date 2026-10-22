Умные очки INMO GO3 получили MicroLED-экраны за $509
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Вышли умные очки INMO GO3 с ChatGPT, переводчиком на 98 языков и шторкой камеры

Умные очки INMO GO3 позволяют заменить разряженный аккумулятор заряженным.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:25
INMO GO3 получили MicroLED-экраны и физическую шторку камеры

Умные очки INMO GO3 вышли в продажу за 509 долларов с двумя MicroLED-экранами и физической шторкой камеры, сообщает 9to5Google. Встроенный ИИ-помощник использует Google Gemini и OpenAI ChatGPT.

INMO GO3 получили MicroLED-экраны и физическую шторку камеры
INMO GO3 получили MicroLED-экраны и физическую шторку камеры
INMO GO3 получили MicroLED-экраны и физическую шторку камеры

Для каждого глаза предусмотрен отдельный дисплей с яркостью до 1500 нит и полем зрения 30 градусов. Шторка закрывает объектив камеры, позволяя окружающим видеть, что камера не используется.

INMO GO3 получили MicroLED-экраны и физическую шторку камеры
INMO GO3 получили MicroLED-экраны и физическую шторку камеры

Очки поддерживают перевод речи собеседника в реальном времени на 98 языках, причём 13 доступны полностью без интернета. На экранах отображаются перевод, пошаговая навигация и текст суфлёра.

INMO GO3 получили MicroLED-экраны и физическую шторку камеры
INMO GO3 получили MicroLED-экраны и физическую шторку камеры

ИИ-помощник отвечает на вопросы, распознаёт снятые камерой изображения и делает заметки, в том числе во время встреч. Позднее очки получат возможность показывать краткие итоги встреч прямо на дисплеях.

INMO GO3 получили MicroLED-экраны и физическую шторку камеры
INMO GO3 получили MicroLED-экраны и физическую шторку камеры

INMO GO3 весят 58 г, толщина дужек составляет 8 мм. Разряженный аккумулятор можно заменить заряженным, не дожидаясь подзарядки в комплектном футляре. Среди аксессуаров предусмотрены кольцо-контроллер, солнцезащитная накладка, вставки с диоптриями и динамик для озвучивания перевода на языке собеседника с ИИ-копией голоса владельца.

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