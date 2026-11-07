Поставки планшетов упали на 23% в III квартале 2026 года
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Lenovo нарастила поставки планшетов на 11,9% вопреки падению рынка

Apple сохранила лидерство, хотя поставки iPad упали на 27,5%
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Редакция The GEEK сегодня в 12:46
Lenovo нарастила поставки планшетов на 11,9% вопреки падению рынка

Мировые поставки планшетов в III квартале 2026 года сократились на 23% год к году, с 41,8 до 32,2 млн устройств. По данным Omdia, рынок опустился до минимума почти за 3 года.

Apple сохранила первое место, хотя её поставки уменьшились на 27,5%, до 11,5 млн iPad. Доля компании составила 36% рынка, что на 2,2 процентного пункта ниже прошлогоднего значения.

Samsung удержалась на втором месте с долей 16,9%, её поставки упали на 21,7%. Lenovo нарастила поставки на 11,9% и заняла 12,7% рынка. Замыкают пятёрку Xiaomi с долей 7,3% и Huawei с 5,7%: у Xiaomi спад составил 10,6%, а у Huawei оказался самым глубоким — 43%.

Lenovo нарастила поставки планшетов на 11,9% вопреки падению рынка

Руководитель исследований Omdia Химани Мукка считает, что ограничения поставок мешают производителям выпускать модели с заметно улучшенными характеристиками. Из-за меньшей разницы между новинками и предшественниками покупатели, по её прогнозу, будут откладывать покупки до появления более существенных улучшений.

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