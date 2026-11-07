Камера HOA A1 с открытым видоискателем представлена
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Представлена цифровая камера без экрана. Чтобы посмотреть снимки, нужен интернет

Lutra HOA A1 получила открытый видоискатель, сенсор Sony на 16 Мп и необычную систему хранения фотографий.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:00
Lutra представила камеру без экрана для просмотра снимков за $289 в США

Южнокорейский стартап Lutra представил цифровую камеру HOA A1 под брендом Humans of Authenticity. Вместо привычного экрана для просмотра снимков устройство получило большую открытую рамку, внутри которой расположен объектив. По задумке разработчиков, такая конструкция позволяет сохранять зрительный контакт с человеком во время съёмки.

Камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором Sony размером 1/2,53 дюйма и объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/1,75. На задней панели есть небольшой дисплей, показывающий заряд аккумулятора и количество оставшихся кадров.

Главное ограничение HOA A1 связано с просмотром фотографий. Снимать можно без интернета, но для просмотра и передачи изображений потребуется подключение к сети. Доступ к снимкам открывается через смартфон, который нужно приложить к задней панели камеры.

Lutra представила камеру без экрана для просмотра снимков за $289 в США

Каждая фотография получает цифровой сертификат ShootProof, записываемый в публичный блокчейн. Система позволяет проверить, изменялось ли изображение после съёмки, но не гарантирует достоверность самого запечатлённого события.

Стоимость HOA A1 составит $289. Первую партию ограничат 100 экземплярами, продажи запланированы на 21 декабря. Примеры фотографий производитель пока не опубликовал.

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