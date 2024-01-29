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Как вручную установить обновление Nothing OS на Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2)

Некоторые пользователи Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2) сталкиваются с проблемой, связанной с невозможностью обновить Nothing Phone с его операционной системы Nothing OS. Чтобы решить проблему, можно прибегнуть к ручному обновлению.

Рассказываем, как обновить Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2) проще всего и на что стоит обратить внимание.

Инструкция по ручному обновлению Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2)

Проверить доступность обновления Nothing OS можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. Если его нет, то обновить Nothing Phone можно вручную.

Прежде всего, рекомендуем сделать резервную копию, а также проверить текущую версию прошивки. Каждое обновление обычно ставится исключительно на предыдущую версию.

Алгоритм ручного обновления Nothing OS:

  1. В приложении «Файлы» в корневой папке внутренней памяти создайте папку «ota» (без кавычек)
  2. Скачайте zip-архив обновления (ссылку публикуем в новости к соответствующему апдейту) и поместите его в эту папку
  3. В приложении «телефон» введите команду *#*#682#*#*, чтобы запустить инструмент ручного обновления, нажмите «Directly apply OTA from select»
  4. Приложение будет искать наличие OTA-файлов в памяти и начнет их установку
  5. После установки перезагрузите устройство

Как установить бету Nothing OS на Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2)?

Как принять участие в открытом бета-тестировании Nothing OS:

  • Убедитесь, что у вас установлена последняя версия Nothing OS
  • Скачайте APK (публикуется вместе с бетой) и установить его из папки загрузок
  • Перейдите в Настройки > Система > Update to beta version
  • Нажмите «Check for new version» и следуйте инструкциям

Устанавливайте бету на свой страх и риск! Могут возникнуть критические ошибки, из-за которых можно потерять все данные. Обязательно делайте резервную копию ваших данных перед установкой.

Откат обновления Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2)

В случае возникновения каких-либо проблем, необходимо произвести откат системы. Обычно, сложности могут возникнуть при обновлении со стабильной ОС на бету. Для этого:

  1. Создайте резервную копию данных, так как откат приведет к сбросу к заводским настройкам, а все несохраненные данные будут потеряны
  2. Загрузите пакет отката (архив публикуется каждый раз после запуска бета-теста)
  3. Перейдите в раздел Настройки > Система > Update to beta version
  4. Нажмите «Импортировать файл» и выберите ранее загруженный пакет
  5. Следуйте инструкциям, чтобы выполнить откат

Если при откате возникает ошибка, нужно создать папку «Документы» во внутреннем хранилище устройства.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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