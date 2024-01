Как вручную установить обновление Nothing OS на Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2)

Некоторые пользователи Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2) сталкиваются с проблемой, связанной с невозможностью обновить Nothing Phone с его операционной системы Nothing OS. Чтобы решить проблему, можно прибегнуть к ручному обновлению.

Рассказываем, как обновить Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2) проще всего и на что стоит обратить внимание.

Инструкция по ручному обновлению Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2)

Проверить доступность обновления Nothing OS можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. Если его нет, то обновить Nothing Phone можно вручную.

Прежде всего, рекомендуем сделать резервную копию, а также проверить текущую версию прошивки. Каждое обновление обычно ставится исключительно на предыдущую версию.

Алгоритм ручного обновления Nothing OS:

В приложении «Файлы» в корневой папке внутренней памяти создайте папку «ota» (без кавычек) Скачайте zip-архив обновления (ссылку публикуем в новости к соответствующему апдейту) и поместите его в эту папку В приложении «телефон» введите команду *#*#682#*#*, чтобы запустить инструмент ручного обновления, нажмите «Directly apply OTA from select» Приложение будет искать наличие OTA-файлов в памяти и начнет их установку После установки перезагрузите устройство

Как установить бету Nothing OS на Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2)?

Как принять участие в открытом бета-тестировании Nothing OS:

Убедитесь, что у вас установлена последняя версия Nothing OS

Скачайте APK (публикуется вместе с бетой) и установить его из папки загрузок

Перейдите в Настройки > Система > Update to beta version

Нажмите «Check for new version» и следуйте инструкциям

Устанавливайте бету на свой страх и риск! Могут возникнуть критические ошибки, из-за которых можно потерять все данные. Обязательно делайте резервную копию ваших данных перед установкой.

Откат обновления Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2)

В случае возникновения каких-либо проблем, необходимо произвести откат системы. Обычно, сложности могут возникнуть при обновлении со стабильной ОС на бету. Для этого:

Создайте резервную копию данных, так как откат приведет к сбросу к заводским настройкам, а все несохраненные данные будут потеряны Загрузите пакет отката (архив публикуется каждый раз после запуска бета-теста) Перейдите в раздел Настройки > Система > Update to beta version Нажмите «Импортировать файл» и выберите ранее загруженный пакет Следуйте инструкциям, чтобы выполнить откат

Если при откате возникает ошибка, нужно создать папку «Документы» во внутреннем хранилище устройства.