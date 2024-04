Представлены Nothing Ear и Ear (а): полупрозрачные наушники с поддержкой ChatGPT

Компания Nothing выпустила две новых модели беспроводных наушников: Nothing Ear и Ear (a). Первые являются преемником модели Ear (2), а вторые позиционируются как среднебюджетный вариант. Оба устройства поддерживают интеграцию с ChatGPT, позволяя пользователям отправлять голосовые запросы через подключенный смартфон Nothing.

Наушники Nothing Ear отличаются полупрозрачным дизайном и предлагаются в черном и белом цветах с классом защиты IP54/IP55. Они оснащены 11-миллиметровым динамиком с керамической диафрагмой, имеют сертификат Hi-Res Audio, поддерживают кодеки LDAC и LDHC 5.0, функцию активного шумоподавления до 45 дБ и адаптивный ANC с тремя уровнями.

В наушниках используется алгоритм усиления низких частот и технология Clear Voice для качественных звонков. Соединение с устройствами осуществляется через Bluetooth 5.3 с поддержкой Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, что позволяет подключаться к двум устройствам одновременно.

Время работы составляет до 8,5 часов от встроенного аккумулятора или до 40,5 часов с зарядным кейсом. Новинка обойдется в 129 евро (~12900 рублей), начало продаж запланировано на 22 апреля.

Модель Nothing Ear (a) доступна в черном, белом и новом желтом цвете. Они получили 11-миллиметровые динамические драйверы без керамической диафрагмы, функцию ANC до 45 дБ и защиту IP54/IPX2. Автономность этой модели составляет до 9,5 часов и до 42,5 часов с зарядным кейсом. Стоимость – 99 евро (~9900 рублей).