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Nothing Phone (2a) получил обновление ОС 2.5.5

Nothing Phone (2a), который дебютировал в середине марта, получил очередное обновление операционной системы Nothing OS под номером 2.5.5.

Список изменений Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (2a)

Камера:

  • Улучшена насыщенность цветов камеры
  • Оптимизирована точность размытия в режиме «Портрет», а также общая четкость
  • Увеличена скорость загрузки камеры

Общие улучшения:

  • Система обновлена до апрельского патча безопасности
  • Оптимизировано пробуждение Google Assistant
  • Оптимизирована анимация всплывающих окон, она стала более плавной
  • Повышена общая плавность
  • Оптимизирован общий игровой процесс и производительность

Исправления ошибок:

  • Устранены проблемы совместимости с некоторыми сторонними лаунчерами
  • Исправлены проблемы со стабильностью соединений WiFi и Bluetooth
  • Исправлена проблема, из-за которой функция ночного освещения не работала на экране блокировки
  • Оптимизирована общая стабильность системы

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (2a) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.4.a согласно инструкции.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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