Nothing Phone (2a) получил обновление ОС 2.5.5

Nothing Phone (2a), который дебютировал в середине марта, получил очередное обновление операционной системы Nothing OS под номером 2.5.5.
Список изменений Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (2a)
Камера:
- Улучшена насыщенность цветов камеры
- Оптимизирована точность размытия в режиме «Портрет», а также общая четкость
- Увеличена скорость загрузки камеры
Общие улучшения:
- Система обновлена до апрельского патча безопасности
- Оптимизировано пробуждение Google Assistant
- Оптимизирована анимация всплывающих окон, она стала более плавной
- Повышена общая плавность
- Оптимизирован общий игровой процесс и производительность
Исправления ошибок:
- Устранены проблемы совместимости с некоторыми сторонними лаунчерами
- Исправлены проблемы со стабильностью соединений WiFi и Bluetooth
- Исправлена проблема, из-за которой функция ночного освещения не работала на экране блокировки
- Оптимизирована общая стабильность системы
Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.
Скачать обновление Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (2a) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.4.a согласно инструкции.
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