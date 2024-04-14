Nothing Phone (2a) получил обновление ОС 2.5.5

Nothing Phone (2a), который дебютировал в середине марта, получил очередное обновление операционной системы Nothing OS под номером 2.5.5.

Список изменений Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (2a)

Камера:

Улучшена насыщенность цветов камеры

Оптимизирована точность размытия в режиме «Портрет», а также общая четкость

Увеличена скорость загрузки камеры

Общие улучшения:

Система обновлена до апрельского патча безопасности

Оптимизировано пробуждение Google Assistant

Оптимизирована анимация всплывающих окон, она стала более плавной

Повышена общая плавность

Оптимизирован общий игровой процесс и производительность

Исправления ошибок:

Устранены проблемы совместимости с некоторыми сторонними лаунчерами

Исправлены проблемы со стабильностью соединений WiFi и Bluetooth

Исправлена проблема, из-за которой функция ночного освещения не работала на экране блокировки

Оптимизирована общая стабильность системы

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.5 для Nothing Phone (2a) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.4.a согласно инструкции.