Caviar представила розовые iPhone 17 Pro с ценой до $22 тысяч

Caviar представила новую коллекцию кастомных iPhone 17 Pro и Pro Max под названием Rose Collection.
Редакция The GEEK сегодня в 22:55
Компания Caviar выпустила новую линейку кастомных iPhone 17 Pro и Pro Max. Коллекция получила название Rose Collection и включает четыре модели с разным оформлением и стоимостью.

Базовая версия Queen of Thorns стоит от $8000 до $10 000. Смартфон выполнен в розовом цвете, а задняя панель украшена композицией с розами из ювелирной эмали. Логотип Apple покрыт золотом.

Модель Sex and the City вдохновлена одноимённым сериалом. На корпусе размещён розовый узор с элементами, отсылающими к героине Кэрри Брэдшоу. Цена — от $9200 до $10 770.

Версия Ophelia получила заднюю панель из натуральной кожи с золотым орнаментом. Максимальная стоимость достигает $11 490.

Самая дорогая модель Pink Lotus оформлена кожей и инкрустирована 84 бриллиантами. Цена топовой конфигурации составляет $22 200.

Caviar регулярно выпускает лимитированные версии iPhone с необычным дизайном. Ранее компания представила коллекцию в честь 50-летия Apple.

