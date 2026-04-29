Caviar представила розовые iPhone 17 Pro с ценой до $22 тысяч

Компания Caviar выпустила новую линейку кастомных iPhone 17 Pro и Pro Max. Коллекция получила название Rose Collection и включает четыре модели с разным оформлением и стоимостью.
Базовая версия Queen of Thorns стоит от $8000 до $10 000. Смартфон выполнен в розовом цвете, а задняя панель украшена композицией с розами из ювелирной эмали. Логотип Apple покрыт золотом.
Модель Sex and the City вдохновлена одноимённым сериалом. На корпусе размещён розовый узор с элементами, отсылающими к героине Кэрри Брэдшоу. Цена — от $9200 до $10 770.
Версия Ophelia получила заднюю панель из натуральной кожи с золотым орнаментом. Максимальная стоимость достигает $11 490.
Самая дорогая модель Pink Lotus оформлена кожей и инкрустирована 84 бриллиантами. Цена топовой конфигурации составляет $22 200.
Caviar регулярно выпускает лимитированные версии iPhone с необычным дизайном. Ранее компания представила коллекцию в честь 50-летия Apple.