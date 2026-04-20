Huawei представила смартфоны Pura 90, 90 Pro и 90 Pro Max

Huawei провела презентацию серии смартфонов Pura 90. В линейку вошли три модели: Pura 90, Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max. В новом поколении компания отказалась от версии Ultra, а также перестала позиционировать устройства в качестве премиальных фотофлагманов.

Huawei Pura 90

Базовый Pura 90 оснащен 6,84-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2856×1320 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит. Смартфон работает на чипсете Kirin 9010S и получил аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

За фото- и видеовозможности отвечает 50-Мп основная камера RYYB с OIS, 50-Мп перископный телевик с 3,7-кратным оптическим зумом и 12,5-Мп сверхширокоугольный модуль. Также используется фирменный спектральный сенсор Red Maple для более точной цветопередачи. Фронтальная камера — 50 Мп с автофокусом. Устройство защищено по стандарту IP68/69 и поставляется с HarmonyOS 6.1 «из коробки».

Цена Huawei Pura 90 в Китае — от 4699 юаней (~55 000 рублей).

Huawei Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max

Pura 90 Pro получил 6,6-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2760×1256 пикселей и частотой 1-120 Гц. Набор камер включает:

50-Мп основной модуль (RYYB) с сенсором 1/1.28″, переменной диафрагмой f/1.4-4.0 и OIS;

50-Мп перископ RYYB с диафрагмой f/2.1, 4-кратным оптическим зумом и OIS;

12,5-Мп ширик (RYYB) с диафрагмой f/2.2;

1,5-Мп спектральную камеру Red Maple 2.

Pura 90 Pro Max предлагает 6,9-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2880×1308 точек и частотой 1-120 Гц. На задней панели расположились:

Основная камера — 50 Мп (RYYB), 1/1.28″, LOFIC, f/1.4-4.0, OIS;

Перископ — 200 Мп (RYYB), 1/1.28″, f/2.6, 4-кратный оптический зум, OIS (CIPA 7.0);

Широкоугольная камера — 40 Мп, f/2.2;

Спектральная камера Red Maple 2 — 1,5 Мп.

Обе «прошки» работают на чипе Kirin 9030S и оснащены аккумуляторами на 6000 мАч. Pura 90 Pro поддерживает беспроводную зарядку мощностью 66 Вт, а Pro Max — 80 Вт. Обе модели получили фронтальную камеру на 13 Мп и защиту от воды и пыли по стандарту IP68/69.

В Китае цены на смартфоны следующие: