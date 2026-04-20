Huawei представила смартфоны Pura 90, 90 Pro и 90 Pro Max

Свежие флагманы в ярком дизайне.
Редакция The GEEK сегодня в 20:04
Huawei провела презентацию серии смартфонов Pura 90. В линейку вошли три модели: Pura 90, Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max. В новом поколении компания отказалась от версии Ultra, а также перестала позиционировать устройства в качестве премиальных фотофлагманов.

Huawei Pura 90

Базовый Pura 90 оснащен 6,84-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2856×1320 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит. Смартфон работает на чипсете Kirin 9010S и получил аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

За фото- и видеовозможности отвечает 50-Мп основная камера RYYB с OIS, 50-Мп перископный телевик с 3,7-кратным оптическим зумом и 12,5-Мп сверхширокоугольный модуль. Также используется фирменный спектральный сенсор Red Maple для более точной цветопередачи. Фронтальная камера — 50 Мп с автофокусом. Устройство защищено по стандарту IP68/69 и поставляется с HarmonyOS 6.1 «из коробки».

Цена Huawei Pura 90 в Китае — от 4699 юаней (~55 000 рублей).

Huawei Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max

Pura 90 Pro получил 6,6-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2760×1256 пикселей и частотой 1-120 Гц. Набор камер включает:

  • 50-Мп основной модуль (RYYB) с сенсором 1/1.28″, переменной диафрагмой f/1.4-4.0 и OIS;
  • 50-Мп перископ RYYB с диафрагмой f/2.1, 4-кратным оптическим зумом и OIS;
  • 12,5-Мп ширик (RYYB) с диафрагмой f/2.2;
  • 1,5-Мп спектральную камеру Red Maple 2.
Huawei Pura 90 Pro

Pura 90 Pro Max предлагает 6,9-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2880×1308 точек и частотой 1-120 Гц. На задней панели расположились:

  • Основная камера — 50 Мп (RYYB), 1/1.28″, LOFIC, f/1.4-4.0, OIS;
  • Перископ — 200 Мп (RYYB), 1/1.28″, f/2.6, 4-кратный оптический зум, OIS (CIPA 7.0);
  • Широкоугольная камера — 40 Мп, f/2.2;
  • Спектральная камера Red Maple 2 — 1,5 Мп.
Huawei Pura 90 Pro Max

Обе «прошки» работают на чипе Kirin 9030S и оснащены аккумуляторами на 6000 мАч. Pura 90 Pro поддерживает беспроводную зарядку мощностью 66 Вт, а Pro Max — 80 Вт. Обе модели получили фронтальную камеру на 13 Мп и защиту от воды и пыли по стандарту IP68/69.

Huawei Pura 90 Pro / Huawei Pura 90 Pro Max

В Китае цены на смартфоны следующие:

  • Huawei Pura 90 Pro — от 5499 юаней (~60 500 рублей);
  • Huawei Pura 90 Pro Max — от 6499 юаней (~71 500 рублей).
Читайте также
Представлен Huawei Pura X Max — раскладушка в стиле первого складного iPhone
HUAWEI

Представлен Huawei Pura X Max — раскладушка в стиле первого складного iPhone

Именно такой форм-фактор должен получить iPhone Fold (Ultra).
Продажи HUAWEI Mate 80 Pro стартовали в России
HUAWEI

Продажи HUAWEI Mate 80 Pro стартовали в России

Смартфон предлагает продвинутую систему камер, надежный корпус, ИИ-функции, большой экран и достойную производительность.
В России открыли предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro
HUAWEI

В России открыли предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro

Одной из ключевых особенностей серии стала система камер с поддержкой ультрареалистичной съемки.
Huawei Pura 90 Pro и 90 Pro Max: новые детали о «железе» перед анонсом
HUAWEI

Huawei Pura 90 Pro и 90 Pro Max: новые детали о «железе» перед анонсом

И они выглядят неоднозначно.
Ещё по теме
Apple выпустила iOS 26.5 beta 3 для разработчиков

Apple выпустила iOS 26.5 beta 3 для разработчиков
OnePlus привезла в Россию умные часы Watch 4

OnePlus привезла в Россию умные часы Watch 4
Операторы хотят ввести сбор за регистрацию смартфонов по EMEI

Операторы хотят ввести сбор за регистрацию смартфонов по EMEI
Infinix GT 50 Pro получил официальную дату выхода

Infinix GT 50 Pro получил официальную дату выхода
Samsung Galaxy S26 Ultra подешевел в России на 30%

Samsung Galaxy S26 Ultra подешевел в России на 30%
Samsung Galaxy Z TriFold сняли с продажи в США

Samsung Galaxy Z TriFold сняли с продажи в США
Разблокировка по лицу на Android оказалась небезопасной

Разблокировка по лицу на Android оказалась небезопасной
iOS 26.4.1 превращает iPhone в «кирпичи»? Не спешите с выводами

iOS 26.4.1 превращает iPhone в «кирпичи»? Не спешите с выводами
Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня
Google Pixel 11 может получить подсветку на задней панели в стиле Nothing

Google Pixel 11 может получить подсветку на задней панели в стиле Nothing
Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro

Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro
iQOO Z11x с батареей на 7200 мАч вышел в России

iQOO Z11x с батареей на 7200 мАч вышел в России
iPhone 17e подешевел на 25% в России

iPhone 17e подешевел на 25% в России
Представлены смартфоны HONOR 600 и 600 Pro с камерами 200 Мп и батареями 7000 мАч

Представлены смартфоны HONOR 600 и 600 Pro с камерами 200 Мп и батареями 7000 мАч
