Представлен Huawei Pura X Max — раскладушка в стиле первого складного iPhone | The GEEK
Представлен Huawei Pura X Max — раскладушка в стиле первого складного iPhone

Именно такой форм-фактор должен получить iPhone Fold (Ultra).
Редакция The GEEK сегодня в 20:28
Представлен Huawei Pura X Max — раскладушка в стиле первого складного iPhone

Вместе с серией Pura 90 компания Huawei представила складной смартфон Pura X Max. Новинка выполнена в форм-факторе, близком к первому складному iPhone, о котором ранее сообщали инсайдеры.

Huawei Pura X Max оснащен широким 5,4-дюймовым внешним и 7,7-дюймовым внутренним дисплеем. Оба используют матрицу OLED LTPO 2.0, а также поддерживают адаптивную частоту обновления 1-120 Гц и стилус Huawei M-Pen 3 Mini.

Аппаратной основой новинки стал флагманский процессор Kirin 9030 Pro. Его дополняют 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512/1024 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор на 5300 мАч с быстрой проводной зарядкой 66 Вт и беспроводной 50 Вт.

На задней панели расположились четыре камеры:

  • Основная — 50 Мп, f/1.4-f/4.0, RYYB, OIS;
  • Широкоугольная — 12.5 Мп, f/2.2, RYYB;
  • Перископ — 50 Мп, f/2.2, 3.5-кратный оптический зум, OIS;
  • Спектральная камера Red Maple 2 — 1.5 Мп.

Кроме того, есть внутренняя и внешняя 8-Мп фронтальные камеры, водозащита IP58/59, стереодинамики, поддержка NFC и 5G. Из коробки раскладушка работает на HarmonyOS 6.1.

Цена — от 10 999 юаней (~120 900 рублей).

