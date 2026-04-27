Huawei готовит двойной запуск линейки Nova в 2026 году

Huawei планирует расширить линейку смартфонов Nova и вернуться к более частому графику релизов. Об этом сообщает инсайдер Fix Focus Digital.
По его данным, серия Nova 16 может выйти уже в июне 2026 года. При этом компания якобы готовит ещё одну линейку Nova, запуск которой ожидается в ноябре или декабре.
Таким образом Huawei может впервые за долгое время выпустить две серии Nova в течение одного года.
Инсайдер утверждает, что компания постепенно возвращается к стабильному циклу релизов после периода сдвигов и пауз. В 2026 году Huawei также готовит другие крупные анонсы, включая субфлагманскую линейку и серию Mate 90, которая может выйти осенью.
Линейка Nova традиционно занимает средний и верхний средний сегмент и делает акцент на дизайне, камерах и фирменных чипах Kirin. Новая стратегия, по слухам, направлена на усиление конкуренции в этом классе устройств.
Официально планы компании пока не подтверждены.