Huawei готовит двойной запуск линейки Nova в 2026 году

Первый запуск ожидается летом.
Редакция The GEEK сегодня в 09:32
Huawei планирует расширить линейку смартфонов Nova и вернуться к более частому графику релизов. Об этом сообщает инсайдер Fix Focus Digital.

По его данным, серия Nova 16 может выйти уже в июне 2026 года. При этом компания якобы готовит ещё одну линейку Nova, запуск которой ожидается в ноябре или декабре.

Таким образом Huawei может впервые за долгое время выпустить две серии Nova в течение одного года.

Инсайдер утверждает, что компания постепенно возвращается к стабильному циклу релизов после периода сдвигов и пауз. В 2026 году Huawei также готовит другие крупные анонсы, включая субфлагманскую линейку и серию Mate 90, которая может выйти осенью.

Линейка Nova традиционно занимает средний и верхний средний сегмент и делает акцент на дизайне, камерах и фирменных чипах Kirin. Новая стратегия, по слухам, направлена на усиление конкуренции в этом классе устройств.

Официально планы компании пока не подтверждены.

Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

