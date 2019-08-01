Сравниваем и выбираем: Instax Mini 11 или Instax Mini 9

В этом году Fujifilm выпустила камеру моментальной печати Instax Mini 11, а тремя годами ранее была представлена Mini 9. Перед покупателями встает вопрос: “Стоит ли переплачивать за новую модель?”, а перед владельцами предыдущей модели: “Есть ли смысл обновляться?”.

Предлагаю сравнить оба устройства и прийти к логическому выводу об этих камерах моментальной печати.

Дизайн

Визуально модели 9 и 11 отличаются. Новая версия стала немного стильнее и меньше. Однако, умалять дизайн прежней модели не стоит.

У Mini 11 появилась новая линейка цветов, особенно хороши в ней оттенки под названием “голубое небо” и “нежная лаванда”. Mini 9, в свою очередь, не отстает в этом вопросе и имеет широкую палитру. Обратить внимание стоит на голубую модель и лимитированные Instax Mini 9 Clear. Они свой актуальности не потеряли и тоже будут радовать глаз долгое время.

Помимо небольших изменений, в комплект добавили кастомизированные кнопки. Да, это интересно. Но как веская причина для покупки не подойдет.

В целом, выглядит Mini 11 более современно. Габариты также уменьшились, но не так значительно. Однако, я настолько привыкла к дизайну Mini 9, что не могу сказать, что он выглядит хуже. Обе модели интересные и милые. Поэтому при покупке ориентироваться только на дизайн не стоит. Основываясь на этом, выбрать камеру будет просто невозможно. В этом вопросе у устройств однозначный 1:1.

Режимы

У Instax Mini 9 есть четыре режима для съемки, не считая селфи. Они выбираются в зависимости от освещения в месте съемки. Иногда индикатор перескакивает с одного режима на другой, что в результате может испортить снимок. Однако, приноровившись, пользователь начнет понимать какой режим применить в конкретной ситуации.

Нужно понимать, что тесты и эксперименты на Instax Mini 9 обойдутся пользователю не в одну пачку картриджей. Все тонкости, хотя их не так много, сразу не понять.

Instax Mini 11 полностью автоматизирован в этом вопросе. Никаких усилий со стороны пользователя не требуется. Возможно, это расценивается как плюс и минус одновременно. В большинстве случаев камера идеально подбирает выдержку и вспышку, но про эксперименты придется забыть.

Макросъемка у обеих моделей так себе: никогда не знаешь хорошо ли получится снимок. В большинстве случаев, объект получается нечетким пятном.

Чьи плюсы и минусы перевешивают сказать трудно. В этом пункте без баллов остаются оба устройства.

Качество съемки

У Mini 9 получаются неплохие картинки при условии, что пользователя окружает яркий свет. Также интересные фотокарточки можно сделать в совсем темном помещении и с самой яркой вспышкой. На таких кадрах подсвечивается только сам объект, фон видно не будет. В результате карточка окажется очень атмосферной.

Новая Mini 11 совершила значительный прыжок в качестве изображения. Во-первых, фон. Он хорошо пропечатывается и виден также ярко, как и объект съемки. Четкость картинки плюс-минус на том же уровне, что у предыдущей модели. Но, если не обращать внимание на детали, сам снимок однозначно выглядит лучше.

Во-вторых, вспышка. В новинке она тоже не зря собирает похвалу. Благодаря ей дневной цикл яркой фотографии значительно продлился. Если у Mini 9, кадры после 7-8 часов вечера получаться переставали, то Mini 11 удается делать их достаточно реалистичными.

Новую Mini 11, действительно, улучшили. Это будет заметно абсолютно каждому пользователю. Поэтому в вопросе качества картинки, однозначно, побеждает новинка. Заслуженный балл уходит именно к ней.

Стоимость

Отдельно Instax Mini 9 стоит 5 990 рублей, есть наборы с пачкой картриджей и альбомом для фото/чехлом для камеры. Стоимость такой коробки составляет около 6 390 рублей. Выгодно, приятно, идеально для подарка кому-то или себе.

Стоимость Instax Mini 11 составляет 6 490 рублей. Подобных наборов для этой камеры пока не выпустили. Следовательно, придется все докупать, а это, как минимум, плюс 650 рублей за картриджи.

Обе камеры стоят своих денег и со временем практически не теряют в цене. С одной стороны, у Mini 11 ценник немного выше и это без всех дополнительных “плюшек”. Однако, разница в денежном соотношении не так велика. А вот в остальных вопросах она есть.

Выбираем

Если вы впервые планируете покупку камеры моментальной печати, начните знакомство с Instax Mini 11. Дизайн и цена не так важны, как качество съемки. Оно здесь точно лучше, чем у всех других камер Instax. И управлять ей будет проще всего.

В случае, если вы владелец Mini 9, то с обновлением камеры можно и подождать. Приноровиться к ее режимам можно за короткий срок, эта модель тоже способна создавать идеальные фотокарточки. Сменить же своего верного “соратника” успеете с выходом следующей версии этой линейки или, когда компания начнет продавать выгодные боксы аналогичные Mini 9.