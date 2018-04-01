Сегодня Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Операционная система больше не будет получать обновления и патчи безопасности. Однако для корпоративных пользователей, Microsoft продолжит выпускать платные обновления до 2023 года.

Сама корпорация предлагает переходить на актуальную версию Windows 10 или полностью обновить свой ПК, если он старше трёх лет. Сейчас апдейт можно приобрести от $139, хотя другие пользователи заявляют о бесплатной возможности обновиться до Windows 10.

Для тех, кто не хочет расставаться с привычным интерфейсом, разработчики Linux предложили свою альтернативную ОС.

Windows 7 появилась в октябре 2009 года и обрела огромную популярность у пользователей со всего мира. По статистике на декабрь 2019, на операционке работают около 33% всех ПК.