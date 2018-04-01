Microsoft прекратила поддержку Windows 7
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Новости

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Сегодня Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Операционная система больше не будет получать обновления и патчи безопасности. Однако для корпоративных пользователей, Microsoft продолжит выпускать платные обновления до 2023 года.

Windows 7 3

Сама корпорация предлагает переходить на актуальную версию Windows 10 или полностью обновить свой ПК, если он старше трёх лет. Сейчас апдейт можно приобрести от $139, хотя другие пользователи заявляют о бесплатной возможности обновиться до Windows 10.

Для тех, кто не хочет расставаться с привычным интерфейсом, разработчики Linux предложили свою альтернативную ОС.

Windows 7 появилась в октябре 2009 года и обрела огромную популярность у пользователей со всего мира. По статистике на декабрь 2019, на операционке работают около 33% всех ПК.

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